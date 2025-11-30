1638

Турецкий «фарш»: на Украине уничтожена самоходная гаубица T-155 Fırtına

Турецкая САУ с корейскими корнями ликвидирована русским дроном

О турецких беспилотниках, пехотных бронемашинах, стрелковом оружии и всевозможных боеприпасах, поставляемых хохлу, наслышаны многие из тех, кто следит за технической составляющей СВО. А о турецких гаубицах, воюющих на стороне ВСУ, слыхали, скорее всего, «не только лишь все». На днях образец такой САУ был как минимум выведен из строя российским оптоволоконным дроном.

Максим Строкер

Самоходок T-155 Fırtına на Украине, если верить данным открытых источников, меньше, чем пальцев у человека. Весной 2024 года стало известно о планах закупки «страной 404» 12-и таких установок. И с тех пор о них в СМИ и соцсетях — тишина. Но недавний эпизод боевых действий, зафиксированный камерой российского FPV-дрона, подтверждает, что та сделка состоялась. При этом точно сказать, сколько у укронацистов сейчас на самом деле таких САУ, довольно сложно.

Бандеровцы могли докупить у турок еще какое-то дополнительное количество «Фиртин» к упомянутой выше партии. С другой стороны, мы не в курсе, сколько САУ этого типа было уничтожено российскими войсками без последующей публикации видеоподтверждений. В любом случае: чем больше подбитых хохлятских T-155 Fırtına, тем лучше.

Историю этих САУ можно отсчитывать от конца 1990-х, когда турки решили разработать собственную современную самоходную гаубицу. Но быстро выяснили, что национальный ВПК на такой подвиг не способен. Выход нашли в приобретении в 2001 году лицензии на производство южнокорейской САУ K9 Thunder со 155-мм гаубицей.

Боевую машину назвали T-155 Fırtına («Буря» по-турецки). Орудие в ней — корейское, двигатель — немецкий. Зато все остальное, включая электронику систем связи, управления огнем и прочее —турецкое, выполненное по стандартам НАТО.

Объективно, это типичная натовская самоходная 155-мм гаубица с длиной ствола 52 калибра, размещенная на гусеничном шасси. Ее первое боевое применение датируется 2007-м, когда эрдогановцы вели огонь по курдским формированиям в ходе очередного обострения внутритурецкой «дружбы народов». А теперь она проходит боевое крещение в зоне СВО. Его результаты, скорее всего, очень интересуют не только турок и корейцев (как разработчиков изделия), но и поляков, относительно недавно решивших оснастить свою армию K9 Thunder.

«Фиртина» имеет классическую для гусеничной САУ компоновку. В правой передней части корпуса расположено моторно-трансмиссионное отделение с немецким 1000-сильным дизелем MTU MT 881 и четырехступенчатым «автоматом» Allison ATDX1100-5A3. Слева от двигателя — рабочее место механика водителя. Сразу за его спиной начинается подбашенное отделение массивной полноповоротной орудийной башни. В ней располагаются остальные четверо членов экипажа и собственно орудие. Также САУ оснащена 12,7-мм пулеметом, установленным на крыше.

Габариты T-155 с пушкой в походном положении ‑ 13,1х3,4х3,85 метра. Корпус и башня сварены из листов стальной брони, обеспечивающих защиту от пуль 14,5-мм пулемета КПВТ и осколков 155-м снарядов аналогичной энергетики. Боевой вес «Бури» — 48 тонн. Максимальная скорость по шоссе — 65 км/ч.

Известно, что из походного в боевое положения T-155 переходит менее чем за 60 секунд. В режиме «огневой налет» (когда несколько последовательно выпущенных снарядов падают на цель одновременно) самоходка делает три выстрела за 15 секунд.

Максимальную скорострельность на уровне шести выстрелов в минуту орудие может поддерживать не дольше трех минут. А нормальная скорострельность установлена производителем на уровне два выстрела в минуту. Демонстрировать высокий темп ведения огня позволяет механизированная боеукладка с 48 выстрелами раздельного заряжания, а также механический досылатель снарядов и зарядов.

Турецкая армия использует свои T-155 Fırtına в паре со специализированной транспортно-заряжающей машиной (ТЗМ) Poyraz. Он построен на том же шасси, что и гаубица, только имеет неповоротную башню с торчащим из нее вперед «стволом"-подавателем прямоугольного сечения.

С его помощью ТЗМ может в автоматическом режиме за 20 минут полностью заполнить пустую боеукладку Fırtına. Неизвестно, отправили ли хохлу эту машину обеспечения. Скорее всего — нет, так что бандеровским артиллеристам приходится загружать боекомплект вручную.

В плане дальности стрельбы T-155 Fırtına ничем не отличается от любой 52-калибровой 155-мм натовской гаубицы: до 18 км стандартным осколочно-фугасным снарядом и до 30 км — активно-реактивным.

То есть турецкая «Буря» — просто «одна из» примерно десятка типов 155-мм дальнобойных орудий, имеющихся в распоряжении ВСУ. Хотя и достаточно экзотичное из-за турецко-корейского происхождения.

Жаль только, что хохлятские гаубицы практически никогда не становятся трофеями наших войск в более-менее работоспособном состоянии, поскольку на передний край их никто не выводит, что радикально снижает вероятность захвата такой техники. Наверняка российским оружейникам было бы интересно посмотреть, каких высот достигла турецко-корейская военно-техническая мысль.

