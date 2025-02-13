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Редкий зверь: под Харьковом российский беспилотник сжег немецкую ЗСУ Gepard

ВСУ вынуждены подтягивать свою зенитную артиллерию ближе к фронту

В последнее время в СМИ почти не попадаются сообщения об уничтоженных российскими ракетами и беспилотниками зенитных средствах укронацистов. В этой связи особенно любопытен факт появления видео с недавним поражением дорном-камикадзе хохлятской зенитной самоходки Gepard.

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Автор
Максим Строкер

Изображение Редкий зверь: под Харьковом российский беспилотник сжег немецкую ЗСУ Gepard

На данный момент известно, что Германия отправила на Украину как минимум полсотни своих FlakPz Gepard. Это морально устаревшее еще в прошлом веке оружие оказалось весьма кстати для борьбы с относительно тихоходными и низколетящими российскими беспилотниками типа «Герань».

До последнего времени считалось, что немецкие ЗСУ «Гепард» несут службу в тылу, вокруг стратегических объектов «страны 404» — электростанций, военных заводов и складов, логистических узлов и тому подобных локаций. На днях же по военкоровским телеграм-каналам разошлось видео, снятое российским оптоволоконным дроном, на котором зафиксировано его попадание по замаскированному в лесополосе Gepard.

Разработка «Гепардов» началась аж в начале 1960-х силами немецкой Krauss-Maffei Wegmann. На вооружение бундесвера и ряда других стран НАТО эта боевая машина была принята в 1973 году, а фактические поставки в войска начались в 1976. Gepard — пушечный зенитный комплекс на шасси старого немецкого основного танка Leopard 1.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

В общей сложности было изготовлено более 500 таких аппаратов. Но уж к концу 1980-ых натовцы поняли, что «Гепарды» устаревают морально. По той причине, что и самолеты, и средства поражения (ракеты) стали к тому моменту слишком скоростными для самоходки. Ведь она не в состоянии справиться с целями, летящими быстрее 400 м/с. Еще какое-то время ее держали в рядах бундесвера, но в 2010 окончательно отправили на хранение.

Как уже говорилось выше, Gepard представляет собой незначительно доработанное шасси немецкого танка Leopard первого поколения, у которого штатная башня со 105-мм орудием заменена на зенитную рубку, вооруженную двумя 35-мм автоматическими пушками Oerlikon, установленными по ее бокам. Боезапас каждого орудия — по 320 осколочных и по 20 бронебойных выстрелов.

В лобовой части рубки размещен радар наведения, а в задней ее части — радиолокатор кругового обзора. Он отслеживает цели на расстоянии до 13 км. Эффективная стрельба по ним возможна на дистанциях до пяти километров. Бронирование тут — как у танка-«исходника». Механик-водитель защищен от снарядов малокалиберных автоматических пушек, а сидящие в башне стрелок и командир экипажа — лишь от осколков да обстрела из легкого стрелкового оружия. То есть для действий в боевых порядках пехоты «Гепард» мало приспособлен.

Применение дрона, управляемого по оптоволоконной линии, говорит, что украинская зенитная самоходка нашла свой конец не в глубоком тылу противника, а где-то недалеко от линии боевого соприкосновения. Подтягивание бандеровцами «Гепардов» ближе к передовой можно объяснить по-разному.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Возможно, таким образом ВСУ пытаются противодействовать российским беспилотным разведчикам, практически непрерывно «висящим» над полем боя. Другая версия говорит, что противник вынужден использовать немецкую зенитку не по прямому назначению, а в качестве машины огневой поддержки пехоты.

Все-таки пара 35-мм орудий Gepard — весомый аргумент как при обороне, так и в наступлении, пусть и гипотетически возможном. Как-бы то ни было, но появление «Гепардов» в зоне досягаемости наших дронов-камикадзе ближнего радиуса действия — очень неплохо: чем больше их тут пожгут, тем дырявее будет хохлятская противовоздушная оборона в целом.

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