В последнее время в СМИ почти не попадаются сообщения об уничтоженных российскими ракетами и беспилотниками зенитных средствах укронацистов. В этой связи особенно любопытен факт появления видео с недавним поражением дорном-камикадзе хохлятской зенитной самоходки Gepard.

На данный момент известно, что Германия отправила на Украину как минимум полсотни своих FlakPz Gepard. Это морально устаревшее еще в прошлом веке оружие оказалось весьма кстати для борьбы с относительно тихоходными и низколетящими российскими беспилотниками типа «Герань».

До последнего времени считалось, что немецкие ЗСУ «Гепард» несут службу в тылу, вокруг стратегических объектов «страны 404» — электростанций, военных заводов и складов, логистических узлов и тому подобных локаций. На днях же по военкоровским телеграм-каналам разошлось видео, снятое российским оптоволоконным дроном, на котором зафиксировано его попадание по замаскированному в лесополосе Gepard.

Разработка «Гепардов» началась аж в начале 1960-х силами немецкой Krauss-Maffei Wegmann. На вооружение бундесвера и ряда других стран НАТО эта боевая машина была принята в 1973 году, а фактические поставки в войска начались в 1976. Gepard — пушечный зенитный комплекс на шасси старого немецкого основного танка Leopard 1.

Фото globallookpress.com

В общей сложности было изготовлено более 500 таких аппаратов. Но уж к концу 1980-ых натовцы поняли, что «Гепарды» устаревают морально. По той причине, что и самолеты, и средства поражения (ракеты) стали к тому моменту слишком скоростными для самоходки. Ведь она не в состоянии справиться с целями, летящими быстрее 400 м/с. Еще какое-то время ее держали в рядах бундесвера, но в 2010 окончательно отправили на хранение.

Как уже говорилось выше, Gepard представляет собой незначительно доработанное шасси немецкого танка Leopard первого поколения, у которого штатная башня со 105-мм орудием заменена на зенитную рубку, вооруженную двумя 35-мм автоматическими пушками Oerlikon, установленными по ее бокам. Боезапас каждого орудия — по 320 осколочных и по 20 бронебойных выстрелов.

В лобовой части рубки размещен радар наведения, а в задней ее части — радиолокатор кругового обзора. Он отслеживает цели на расстоянии до 13 км. Эффективная стрельба по ним возможна на дистанциях до пяти километров. Бронирование тут — как у танка-«исходника». Механик-водитель защищен от снарядов малокалиберных автоматических пушек, а сидящие в башне стрелок и командир экипажа — лишь от осколков да обстрела из легкого стрелкового оружия. То есть для действий в боевых порядках пехоты «Гепард» мало приспособлен.

Применение дрона, управляемого по оптоволоконной линии, говорит, что украинская зенитная самоходка нашла свой конец не в глубоком тылу противника, а где-то недалеко от линии боевого соприкосновения. Подтягивание бандеровцами «Гепардов» ближе к передовой можно объяснить по-разному.

Фото globallookpress.com

Возможно, таким образом ВСУ пытаются противодействовать российским беспилотным разведчикам, практически непрерывно «висящим» над полем боя. Другая версия говорит, что противник вынужден использовать немецкую зенитку не по прямому назначению, а в качестве машины огневой поддержки пехоты.

Все-таки пара 35-мм орудий Gepard — весомый аргумент как при обороне, так и в наступлении, пусть и гипотетически возможном. Как-бы то ни было, но появление «Гепардов» в зоне досягаемости наших дронов-камикадзе ближнего радиуса действия — очень неплохо: чем больше их тут пожгут, тем дырявее будет хохлятская противовоздушная оборона в целом.