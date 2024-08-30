У «гремучей змеи» вырвали зубы: под Курском сожгли редкую зенитку Crotale-NG

Нападения ВСУ и иностранных наемников на Курскую область уже привело к феноменально высоким потерям боевой техники хохла. Среди прочих разновидностей сгоревших там боевых машин на днях «засветился» по-настоящему редкий представитель натовской техники — зенитная ракетная установка Crotale-NG.

ЗРК Crotale NG оказались на Украине почти сразу после начала СВО. Судя по открытым данным, Франция отправила ВСУ из наличия собственных вооруженных силе два батарейных комплекта Crotale NG, в каждый из которых входит по четыре пусковых установки. И вот, суя по сообщениям из Курской области, одну из них наши военные сожгли с помощью FPV-дрона.

К сожалению, пока точно не известно, на каком именно шасси была установлена побитая «зенитка». В «сухопутном» исполнении пятитонный боевой модуль Crotale NG монтируется на крыше американских бронетранспортеров М113 и Bradley, французского колесного танка АМХ, финского БТР Sisu XA-180 и прочих. Есть даже вариант контейнерного размещения ЗРК — на буксируемом прицепе.

Нынешнее поколение ЗРК Crotale («гремучая змея» в переводе с французского) NG (New Generation) находится на вооружении не только французской армии, но и ВС таких стран как Финляндия, Саудовская Аравия и ряд других с начала нынешнего века. При этом производитель, компания Thomson-CSF/Matra, практически непрерывно улучшает свое детище.

Фото производителя.

Боевой модуль «Гремучника», установленный на том или ином шасси, вращается на 360 градусов с помощью электропривода. В башне ЗРК размещена обзорная РЛС обнаружения целей. Ее дальность действия — до 20 км по горизонтали и до 5 км — по вертикали. Там же установлена РЛС сопровождения цели, способная отслеживать до восьми объектов, двигающихся со скоростью до 2500 км/ч.

В боевом модуле располагается и оптоэлектронное оборудование наведения ракеты. В него водят тепловизор с дальностью обнаружения цели 10-19 км (в зависимости от погоды), а также телевизионная камера.

С ее помощью зенитную ракету можно наводить на цель в светлое время суток на дистанциях до 15 км. По бокам боевого модуля размещены два блока ракет-перехватчиков — по четыре штуки в каждом.

После пуска наведение ракеты на цель происходит по радиоканалу в автоматическом режиме. От оператора Crotale NG фактически требуется лишь «нажать на кнопку» пуска ракеты модели VT1. Ее стартовая масса — 76 кг. Боевая часть — осколочно-фугасная, весом 13 кг. Ее подрыв происходит по команде с земли. Ракета VT1 развивает скорость более свыше 3,5 Маха (4200 км/ч) и может маневрировать с перегрузкой до 35 G.

Фото производителя.

Производитель заявляет, что время реакции комплекса на появление цели составляет пять секунд. Для уничтожения цели, летящей со скоростью 1000 км/ч (например, крылатой ракеты) на расстоянии 13 километров, Crotale NG требуется 15 секунд.

Такие ЗРК могут действовать как автономно, так и в составе батареи. При этом они в автоматическом режиме обмениваются данными и принимают скоординированные решения об оптимальном распределении целей между собой. На полную перезарядку пусковой установки с помощью транспортно-заряжающей машины на базе финского БТР Sisu XA-180 уходит 10 минут.

По своему назначению — защита передовых порядков бронетанковых соединений, а также ПВО объектов — Crotale NG аналогичен российском ЗРК малого радиуса действия «Тор М2». Правда, российский образец, в отличии от «француза» может вести огонь не только с места, но и на ходу. А также имеет вдвое больший боезапас — 16 ракет.