Сотни и тысячи единиц бронетехники, уничтоженной за последние годы в ходе украинских событий, наглядно демонстрируют, насколько сильно изменился характер современной войны в связи с массовым распространением беспилотников. Даже лучшие современные образцы БТР типа, скажем, LAV 6.0 ACSV Super Bison, оказываются обречены на уничтожение, если поблизости оказываются несколько вражеских дронов-камикадзе.

Очередной сожженный в Донецкой области LAV 6.0 ACSV стал ярким подтверждением мысли о бренности бытия всего самоходно-бронированного на нынешнем поле боя. Еще лет десять назад LAV 6.0 ACSV по комплексу своих характеристик считался практически идеальным колесным БТР. Разработанная в 2016 году машина разве что плавать не умеет — из-за своего достаточно большого веса, обусловленного серьезной защитой.

Украина получила от Канады в общей сложности порядка сотни таких «супербизонов». До какого-то момента ВСУ старались беречь эту редкость. Потому как кроме канадцев остальные страны НАТО современную хорошую бронетехнику отправлять бандеровцам большим желанием не горели. На Украину хлынуло преимущественно «советское» содержимое складов хранения стран бывшего Варшавского договора, американские БТР времен холодной войны и сотни бронегрузовиков типа МRAP.

То есть то, что, как подозревали уже тогда натовские генералы, к полноценной современной войне явно не приспособлено. На этом фоне четырехосный LAV 6.0 ACSV смотрелся чуть ли не «гостем из будущего». Однако специфика украинских событий уровняла его с древними монстрами типа французского уродца VAB или ветерана советской армии БТР-80.

В конце концов, по мере уничтожения прочих пехотных бронемашин ВСУ, на фронтах СВО стали чаще мелькать и канадские четырехосники. Преимущественно среди уничтоженной укронацистское техники. Мало того, несколько месяцев назад в одном около военном «телеграме» приз зрительских симпатий сорвал ролик, на котором был увековечен угон «канадца» группой российских солдат у незадачливого хохлятского экипажа.

LAV 6.0 ACSV — детище компании General Dynamics Land Systems. Он стал результатом глубокой модернизации модели-предшественницы — LAV III Kodiak. Кроме того, следует отметить, что LAV 6.0 конструктивно очень близок к штатному БТР американских ВС Stryker.

Корпус «супербизона» — стальной сварной. Габариты — 7,82х3,25х3,26 метра. Боевая масса, с учетом керамической навесной брони и штатных противокумулятивных решеток, достигает 28 тонн. Днище имеет V-образный профиль для рассеивания по сторонам энергии взрыва мины под ним. Три члена экипажа и семеро десантников располагаются в машине в специальных взрывозащитных креслах.

Считается, что БТР в полном комплекте навесной защиты в состоянии выдержать обстрел 14,5-мм бронебойными пулями со стороны бортов и кормы. А лобовая проекция корпуса — даже снаряды 30-мм автоматической пушки. Все вышесказанное позволяет производителю называть LAV 6.0 ACSV одним из самых защищенных аппаратов в мире.

Шестицилиндровый дизель Caterpillar C9 мощностью 450 л.с. установлен в передней правой части корпуса. С ним в паре трудится 7-ступенчатый «автомат». Привод — 8х8. Водитель БТР располагается на стандартном для боевых машин такого типа месте — слева от двигателя. За его спиной — боевое отделение с поворотной башней на крыше, вооруженной 25-мм автопушкой M242 Bushmaster, спаренной с 7,62-мм пулеметом.

Еще один пулемет — калибра 5,56 мм — размещен на крыше. Внутри нее размещены наводчик орудия и командир. Последний имеет возможность со своего места вести огонь наравне с наводчиком. Десантный отсек оборудован рампой для посадки-высадки пехотинцев. Кроме того, в его крыше предусмотрены люки для пехоты.

И вся эта современная мотопехотная краса и гордость в момент превращается в полыхающий остов порой из-за одного единственного вражеского беспилотника-камикадзе. От которого далеко не всегда спасают даже антидроновые решетки «по кругу». В подобных условиях военная мысль рано или поздно наверняка допрет до простой истины: «против дрона нет приема, если нет другого дрона».