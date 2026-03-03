Брат «Химеры»: почему американские M270 MLRS так долго «живут» на Украине

Каждая украинская пусковая установка систем залпового огня — крайне желанный трофей что для наших артиллеристов/ракетчиков, что для операторов ударных беспилотников. И M270 MLRS, пожалуй, наиболее редкий «приз» такого рода.

Сложно уже припомнить, когда в сводках с Украины проскакивали сообщения об уничтожении американской реактивной системе залпового огня типа M270 MLRS. Больше того. Даже о боевом применении этой системы бандеровцами практический ничего не слышно — в отличии от ее аналога М142 HIMARS.

И вот только на днях в военкоровских соцсетях проскочило фото, на котором, как утверждается, запечатлен процесс тренировки на полигоне хохлятских ракетчиков работе с M270 MLRS. Удивительная «незаметность» для такой грозной, на первый взгляд, боевой машины. Ее основное отличие от HIMARS — шасси. У «Химеры» оно трехосное колесное, а у M270 — гусеничное.

Пусковая установка, система управления, боеприпасы — абсолютно идентичны. При этом время от времени очередной HIMARS наши войска уничтожат, а M270 MLRS — нет, словно и нет их у хохла. Хотя на самом деле — есть. Если ориентироваться на открытые источники, страны НАТО, начиная с 2022 года, снабдили ВСУ почти тремя десятками MLRS. Для сравнения скажем, что HIMARS бандеровцы получили в общей сложности порядка 60 единиц. Но чтобы разобраться с загадочной неуловимостью M270 MLRS следует представлять, что это за боевая машина.

Фото globallookpress.com

M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System — «универсальная пусковая ракетная установка») встала на вооружение армии США еще в начале 1980-х. С тех пор ее постепенно модернизировали, а также создавали для нее новые боеприпасы.

MLRS также поставлялись для вооружения европейских стран-членов НАТО: Германии, Франции, Норвегии. Именно эти государства, преимущественно, в итоге и вооружали хохла M270.

В качестве шасси MLRS использует ходовую часть гусеничного бронетранспортера M2 Bradley. Габариты — 6,57х2,97 2,57 метра. Снаряженная масса — 24 756 килограмм. Трехместная кабина (командир установки, наводчик и механик-водитель) расположена в передней части корпуса. Пусковая установка (на полноповоротной платформе) — непосредственно за ней.

MLRS вооружена турбодизелем V8 Cummins VTA903 мощностью 500 л.с. КП — 6-ступенчатый «автомат». Силовая установка позволяет разгоняться до 64 км/ч по ровной дороге. А пусковая ракетной установки состоит из двух бронированных коробов на поворотной платформе. В каждом устанавливается по одному контейнеру — либо с шестью 270-мм ракетами семейства MFOM, либо с одной оперативно тактической типа ATACMS калибра 610 мм.

Таким образом, в одном залпе M270 MLRS может выпустить до 12 штук 270-мм ракет. Для справки: всем известный М142 HIMARS представляет собой трехосное колесное шасси не с двумя, а с одни таким пусковым контейнером. То есть он может запустить в залпе только шесть ракет.

Фото globallookpress.com

В отличии от традиционных российских систем залпового огня, ракеты в пусковую M270 загружаются не по одной, а сразу «пакетами». Такой «пакет» на шесть 270-мм ракет снаряжается и герметизируется на заводе-изготовителе.

Отстрелявшись, установка самостоятельно, с помощью специального механизма, выгружает опустошенный контейнер и загружает в себя новый. Эту операцию может осуществить один номер боевого расчета, управляя процессом с помощью выносного пульта. На перезарядку одного «пакета» требуется 3-4 минуты.

Масса боевой части ракеты равна 107-159 кг — в зависимости от типа. Неуправляемая 270-мм ракета с тяжелой БЧ улетает на расстояние до 45 км. Ракета типа GMLRS — с наведением через GPS — имеет облегченную боевую часть и летит на расстояние до 70 км. Но, заметим, GPS-наведение этих боеприпасов в зоне СВО оказалось практически бесполезной вещью, поскольку сигналы американских спутников там почти повсеместно глушат российские системы РЭБ.

Тем не менее, как мы знаем, это не мешает «Химерам» обстреливать Белгород. Иными словами, какая-то часть ракет прорывается через заслон нашей ПВО и бьет по мирной инфраструктуре. От чего страдают не военные, а исключительно мирное население. И похоже, в этих ударах M270 не участвуют. Иначе бы о подбитых ответным огнем установках стало бы давно известно. Судя по всему, хохол просто не рискует применять эти машины.

Их гусеничный ход очень полезен для передвижения вне дорог. Но расплатой за него становится относительно небольшая максималка. Колесный HIMARS по асфальту спокойно делает 100 км/ч. А M270 MLRS — всего около 60 км/ч. Столь тихоходную машину после залпа быстренько обнаружат и уничтожат.

Фото globallookpress.com

Для иллюстрации скажем, что совсем недавно хохлятская 122-мм РСЗО RM-70 Vampire (это такой чехословацкий «Град» с запасным боекомплектом на 40 неуправляемых ракет) отстрелялась в очередной раз по Белгороду, в считанные минуты после залпа свернулась и рванула подальше от огневой позиции, проехала после этого порядка 100 км в свой глубокий тыл. И все равно была выслежена и уничтожена российским ударным дроном!

Ну и напомним, что «Вампир» построен на быстроходном колесном шасси Tatra 815. А у медленной гусеничной M270 MLRS в подобных условиях на выживание вообще никаких бы шансов нет. Другими словами, надо полагать, что укронацист прекрасно это понимает и просто прячет свои M270 где-то совсем вдали от линии боевого соприкосновения. Используя их преимущественно для обучения экипажей HIMARS. Технически-то пусковая установка что у «Химеры», что у MLRS одна и та же...