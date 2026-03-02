Американские HMMWV с самого начала украинского конфликта постоянно мелькают в сообщениях с фронтов СВО и на «картинках» из хохлятского тыла. Однако только сейчас противник озвучил примерное количество полученных из США легких военных грузовиков этого типа.

На днях в укронацистских СМИ проскочило интервью с каким-то чином из тыловой службы ВСУ, в котором он назвал общую цифру поставленных в «страну 404» заокеанских HMMWV. По словам этого деятеля, общее количество таких многоцелевых машин на сегодняшних момент составило порядка 6000 единиц! Если представитель ВСУ не врет, то, пожалуй, ни один тип натовской техники не переплюнет «американца» по численности на Украине.

Тыловой хохол, помимо прочего, поведал, что поначалу поставки «Хаммеров» шли из наличия армии США. Но со временем за океаном решили, что это больно жирно для каких-то украинских голодранцев. И принялись гнать наркофюреру технику так называемой 4-й категории. То есть признанную непригодной к эксплуатации и подходящую лишь для разбора на запчасти и утилизации. ВСУшник поплакался, что «тарасикам» приходится из трех некондиционных «Хаммви» собирать один, на котором можно ездить.

Но даже с учетом принципа «три в одном» получается, что нашему врагу с момента начала СВО досталось не менее 2000 работоспособных HMMWV. Это объясняет, откуда у некоторых наблюдающих за украинской историей граждан возникло впечатление бесконечных запасов американских военных грузовичков у бандеровского войска. Русские солдаты усердно уничтожают их на протяжении уже почти четырех лет, а это добро у хохла все никак не закончится!

Фото globallookpress.com

На самом деле ситуация с численностью HMMWV имеет достаточно простое объяснение. За все время производства модели (с середины 1980-х) было изготовлено порядка 280 000 экземпляров! Далеко не все они дожили до нынешних времен — по причине как естественного износа, так и потерь в многочисленных конфликтах, развязанных за последние полвека американцами по всему миру.

Кроме того, часть этих вездеходов отправилась на службу в армии не менее 60 стран мира. Что же касается США, то, согласно открытым данным, на текущий момент на балансе всех вооруженных формирований янки (включая нацгвардию) находится порядка 120 000 HMMWV разных поколений. А сейчас там вовсю идет программа по созданию более современной замены «Хаммеру».

Так что, по большому счету, американцы при желании могут буквально завалить хохла своими HMMWV: все равно их придется в ближайшие годы массово списывать. И параллельно думать: куда девать десятки тысяч престарелых военных внедорожников. А на Украине, как выясняется, пригодится все. Даже тысячи сломанных «Хаммеров». При этом во многом феномен «украинского HMMWV» объясняется кондовостью, простотой и выносливостью этой модели.

HMMWV (или Humvee) — сокращенно от High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle («высокомобильная многоцелевая колесная машина») — был, повторим, принят на вооружение американской армии в 1983 году. Серийное производство началось в 1985-м на заводе компании AM General в штате Индиана. За время выпуска модель пережила две модернизации.

Фото globallookpress.com

Самые первые «Хамви» в базовой комплектации были, фактически, простыми тентоваными грузовичками. А самая свежая версия военного «проходимца» в базовом исполнении имеет полностью закрытый четырехместный алюминиевый кузов на рамном шасси с четырьмя боковыми дверьми, люком в крыше и небольшой грузовой платформой в корме.

Габариты машины остаются неизменными: 4600х2160х1800 мм при колесной базе в 3300 мм и дорожном просвете в 410 мм. Снаряженная масса «базовой» машины последнего поколения — почти 2,7 тонны. Грузоподъемность — до 2 тонн. Под капотом тут установлен 6,5-литровый мотор от Detroit Diesel мощностью 195 л.с. КП — четырехступенчатый «автомат».

Полноприводная трансмиссия имеет понижающую передачу, самоблокирующиеся межколесные дифференциалы типа Torsen и планетарные колесные редукторы. «До сотни» этот армейский внедорожник разгоняется за 17 секунд. «Максималка» по шоссе — 140 км/ч.

Все HMMWV выпускались как в бронированном, так и в лишенном защиты исполнении. Эту рабочую лошадку армии США использовали во многих амплуа. Чаще всего — в качестве эрзац-БТР с легким бронированием и крупнокалиберным 12,7-мм или 7,62-мм пулеметом в полуоткрытой башенке на крыше. На его базе делали санитарный транспорт, носителей противотанкового ракетного комплекса TOW и легкого ЗРК «Stinger». В армиях разный стран в кузов двухместных версий «Хаммера» вкрячивали безоткатные орудия, турельные пулеметные установки и даже автоматические пушки.

Фото globallookpress.com

Хохлу HMMWV достались, в массе своей, в исполнении «четырехместный броневичек». Какое-то количество внедорожников прибыли на Украину в версии истребителя танков — с пусковыми ПТРК TOW на крыше. И, заметим, ВСУ использовала и использует HMMWV стандартно.

Поначалу — среди прочих боевых машин в ходе своих «контрнаступов» в Запорожье и Курской области. А сейчас — преимущественно для прифронтовой логистики, да в качестве шасси пулеметных установок мобильных зенитных огневых групп, которые борются с нашими дальнобойными дронами в глубоком хохлятском тылу. И ни в одном из приведенных сценариев особого успеха, как мы видим по фронтовым сводкам, вояки хунты не добиваются.