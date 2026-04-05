Диковинного вида американский трехосник еще несколько лет назад прочно ассоциировался у хохла с вот-вот ожидающейся «перемогой» над «клятыми москалями». В итоге: «москали» продолжают методично перемалывать пушечное мясо насильно мобилизованных «тарасов», а армейских грузовиков Oshkosh в распоряжении ВСУ осталось всего ничего...

На днях в одном из военкоровских телеграм-каналов проскочило фото остова вдрызг разбитого и сгоревшего армейского грузовика Oshkosh FMTV M1083. Удивительно, что они еще попадаются относительно близко от линии (хотя правильнее теперь говорить — многокилометровой полосы) боевого соприкосновения. Настолько близко, что до конкретно этого экземпляра, судя по всему, «дотянулся» ударный FPV-дрон.

Согласно открытым данным, США к концу 2022 года передали воякам хунты около 90 единиц армейских бортовых грузовиков Oshkosh FMTV M1083 (6х6). Они должны были буксировать поставляемые хохлу 155-мм легкие гаубицы М777. Больше официально афишируемых поставок машин такого типа в адрес бандеровских формирований не было.

Хотя, строго говоря, в распоряжении «страны 404» были (и пока еще есть, к сожалению) и другие «ошкоши». Дело в том, что печально известные обстрелами Белгорода реактивные системы залпового огня M142 HIMARS в качестве шасси используют «тележку» Oshkosh FMTV M1083. И в общей сложности янки отправили наркофюреру около 40 единиц таких РСЗО (а с учетом гусеничных аналогов М270 — порядка 60 штук).

Судя по отчетам российского Минобороны, за время СВО было достоверно уничтожено как минимум 65 пусковых ракетных установок этого типа. Это значит, что одних только M142 HIMARS хохлам завезли на самом деле намного больше, чем было объявлено публично. Кроме того, следует иметь в виду, что транспортно-заряжающие машины к «Хаймарсам» также сделаны на базе FMTV M1083.

И со стороны они выглядят почти как обычный тентованный грузовик. Таким образом, общую численность различных образцов военной техники на шасси Oshkosh FMTV M1083, оказавшихся в руках укронацистов за время СВО, можно оценить как минимум в 200 единиц. Учитывая их регулярное выкашивание российскими средствами поражения, удивительно, что «ошкош», о котором шла речь в начале этой заметки, вообще дожил до сего времени.

Родословная семейства тактических транспортных средств FMTV (Family of Medium Tactical Vehicles) армии США отсчитывается аж с 1990-х. Тогда за основу взяли конструкцию Steyr 12M18 и первые партии военных грузовиков поставляла австрийская Stewart&Stevenson. С тех пор было выпущено не менее 120 000 таких шасси. Затем машина неоднократно модернизировалась, а производство меняло владельца. В конце концов выпуск M1083 оказался сосредоточен в руках американской Oshkosh Corporation.

С технической точки зрения Oshкosh FMTV M1083 — типичный трехосный полноприводный грузовик-«пятитонник» с кабиной бескапотного типа. Габариты ‑ 7,272х2,438х2,83 метра. Снаряженная масса базового, небронированного грузовика ‑ 11 тонн. Паспортная грузоподъемность ‑ 4,5 тонны. Рама, как и у большинства подобных ТС, лестничная.

В качестве силового агрегата применен 7,2-литровый рядный шестицилиндровый дизель Caterpillar C7 мощностью 275 л.с. В трансмиссии — семиступенчатый «автомат» Allison со встроенной «раздаткой». Она направляет треть крутящего момента на переднюю ось, а остальное ‑ на задние. Максимальная скорость M1083 по шоссе — 90 км/ч.

Заметим, что хохол получал (а может быть и продолжает получать) Oshкosh FMTV M1083, укомплектованные бронированной кабиной водителя. Это касается и M142 HIMARS, и буксировщиков гаубиц. Бронирование исключительно противопульное, защищает лишь от легкого стрелкового оружия и осколков с сопоставимой энергетикой.

Российские военные предпочитают «разбирать на запчасти» FMTV M1083 с помощью ударных дронов, артиллерии и высокоточных ракет. Можно лишь посочувствовать экипажу «ошкоша», попавшего под такое огневой воздействие. Но мы не будем: земля им всем стекловатой!