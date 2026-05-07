Військова техніка: на Украине «изобрели» собственный БТР М113

На днях хохлятская компания UrkArmoTech, выпускающая для ВСУ броневики моделей GYURZA, GYURZA 2, UAT-TISA, а также инкассаторского транспорта, распространила ролик, в котором продемонстрировала вроде свою новейшую разработку — гусеничный БТР Skif. В ролике представлена бронемашина в «кубическом» форм-факторе, характерном для американских БТР M113 и Bradley. Причем по габаритам близкая к M113.
От последнего «Скиф» новинка явно отличается лишь формой «морды». У старенького «американца» она сильно скошена назад, а у «хохла» в этом месте явно выраженный нависающий вперед «клюв». Даже количество и примерный размер опорных катков что у Skif, что у M113 одинаковое — по пять штук на каждом борту.
Производитель заявляет, что лобовая проекция корпуса «скифа» выдерживает попадание 14,5-мм пуль крупнокалиберного пулемета с дистанции в 200 метров. А борт, вроде как, держит обстрел из 7,62-мм пулемета с расстояния 30 метров и больше. Дно и ходовая часть, как обещает UrkArmoTech, защищает экипаж (командир, механик-водитель, стрелок и восемь десантников) от подрыва на мине мощностью до 6 кг.
Заявлено, что корпус Skif сварен из плит алюминиевой брони. Собственно, как и у М113. У последнего применены сплавы алюминий-магний-марганец). Причем бросается в глаза, что бронеплиты у хохлятского «Скифа» явно привинчены болтами к полностью скрытому под ними основному корпусу. Задняя десантная аппарель у этого чуда военной техники — один в один с аналогичным узлом М113. Расположение моторного отсека и места мехвода — тоже. Разве что стрелок и командир БТР сидят тут «не по-американски» ‑ гуськом за спиной механика водителя.
Согласно утверждениям создателей «Скифа», их детище может оснащаться двигателями производительностью вплоть до 360 л.с. У М113 самый мощный из устанавливавшихся силовых агрегатов развивает 280 л.с. Но тут следует вспомнить, что наиболее продвинутый вариант американской бронемашины из 80-х прошлого века ‑ M113A3 ‑ получил трансмиссию, рассчитанную на двигатель мощностью вплоть до 350 л.с.
Даже заявленная боевая масса украинского (верней — «как бы украинского») БТР (14 тонн) практически та же, что и у М113 последних поколений, оснащенного дополнительным бронированием. Создатели «Скифа» скромно говорят, что порядка 60% компонентов из детища — иностранного производства. В свете вышесказанного в это можно легко поверить.
Таким образом, становится ясно, что рецепт «новейшего» украинского БТР прост. Для этого достаточно взять за основу древний американский М113 (один из сотен, поставленных хохлу НАТО), прикрутить к нему кустарно сооруженный комплект навесного бронирования, поставить внутри «коробочки» новые сиденья, переварить пару люков над головами экипажа, оснастить новыми светодиодными фарами, воткнуть в передней части несколько дымовых мортирок.
Вот и готова «суперсовременная» хохлятская «військова техніка». Принципиально — ничего нового. Зато каков PR-эффект от одного-единственного прототипа! Прогрохотало по всем околовоенным пабликам и СМИ что в России, что на Украине. Да и для европейских коллег контентик годным оказался...