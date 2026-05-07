Військова техніка: на Украине «изобрели» собственный БТР М113

Украинская компания-производитель бронированных грузовиков объявила о создании собственного гусеничного БТР под названием «Скиф». Разбираем, что за техника может скрываться под личиной якобы самостийной военной разработки.

На днях хохлятская компания UrkArmoTech, выпускающая для ВСУ броневики моделей GYURZA, GYURZA 2, UAT-TISA, а также инкассаторского транспорта, распространила ролик, в котором продемонстрировала вроде свою новейшую разработку — гусеничный БТР Skif. В ролике представлена бронемашина в «кубическом» форм-факторе, характерном для американских БТР M113 и Bradley. Причем по габаритам близкая к M113.

От последнего «Скиф» новинка явно отличается лишь формой «морды». У старенького «американца» она сильно скошена назад, а у «хохла» в этом месте явно выраженный нависающий вперед «клюв». Даже количество и примерный размер опорных катков что у Skif, что у M113 одинаковое — по пять штук на каждом борту.

Производитель заявляет, что лобовая проекция корпуса «скифа» выдерживает попадание 14,5-мм пуль крупнокалиберного пулемета с дистанции в 200 метров. А борт, вроде как, держит обстрел из 7,62-мм пулемета с расстояния 30 метров и больше. Дно и ходовая часть, как обещает UrkArmoTech, защищает экипаж (командир, механик-водитель, стрелок и восемь десантников) от подрыва на мине мощностью до 6 кг.

Заявлено, что корпус Skif сварен из плит алюминиевой брони. Собственно, как и у М113. У последнего применены сплавы алюминий-магний-марганец). Причем бросается в глаза, что бронеплиты у хохлятского «Скифа» явно привинчены болтами к полностью скрытому под ними основному корпусу. Задняя десантная аппарель у этого чуда военной техники — один в один с аналогичным узлом М113. Расположение моторного отсека и места мехвода — тоже. Разве что стрелок и командир БТР сидят тут «не по-американски» ‑ гуськом за спиной механика водителя.

Согласно утверждениям создателей «Скифа», их детище может оснащаться двигателями производительностью вплоть до 360 л.с. У М113 самый мощный из устанавливавшихся силовых агрегатов развивает 280 л.с. Но тут следует вспомнить, что наиболее продвинутый вариант американской бронемашины из 80-х прошлого века ‑ M113A3 ‑ получил трансмиссию, рассчитанную на двигатель мощностью вплоть до 350 л.с.

Даже заявленная боевая масса украинского (верней — «как бы украинского») БТР (14 тонн) практически та же, что и у М113 последних поколений, оснащенного дополнительным бронированием. Создатели «Скифа» скромно говорят, что порядка 60% компонентов из детища — иностранного производства. В свете вышесказанного в это можно легко поверить.

Таким образом, становится ясно, что рецепт «новейшего» украинского БТР прост. Для этого достаточно взять за основу древний американский М113 (один из сотен, поставленных хохлу НАТО), прикрутить к нему кустарно сооруженный комплект навесного бронирования, поставить внутри «коробочки» новые сиденья, переварить пару люков над головами экипажа, оснастить новыми светодиодными фарами, воткнуть в передней части несколько дымовых мортирок.

Вот и готова «суперсовременная» хохлятская «військова техніка». Принципиально — ничего нового. Зато каков PR-эффект от одного-единственного прототипа! Прогрохотало по всем околовоенным пабликам и СМИ что в России, что на Украине. Да и для европейских коллег контентик годным оказался...