Украина реанимировала древний ЗРК с мотором от легендарного Т-34

Удивительно, но и сейчас, по прошествии уже почти четырех лет СВО, хохлы продолжают откапывать в непонятно каких закромах почти уже раритетные военные девайсы. Такие как, например, зенитно-ракетный комплекс «Куб».

В военкоровских каналах на днях проскочили фото пусковой установки некоего зенитно-ракетного комплекса, применяемого хохлом преимущественно против российских дальнобойных беспилотников типа «Герань». Характерные очертания трех ракет, лежащих на направляющих, позволяют точно опознать модель боевой машины. Это ни что иное как ЗРК «Куб» 2К12.

Украине при развале СССР досталось четыре дивизиона «Кубов». Согласно штатному расписанию, каждый из них состоял из одной машины разведки и наведения и четырех самоходных пусковых установок — по три ракеты на каждую. Ну и соответствующий набор машин обслуживания. Пикантность ситуации в том, что на вооружение Советской армии «Кубы» приняли аж в 1967 году! А с производства их сняли еще в начале 1980-х, поскольку на смену им пришли ЗРК следующего поколения «Бук».

Таким образом, хохлы сейчас пользуются оружием, которому, в лучшем случае, не менее 40 лет. А скорее всего — гораздо больше. Хотя в свое время ЗРК «Куб» 2К12 стал самым настоящим техническим прорывом мирового масштаба. Во время арабо-израильских войн в начале 1970-х «Кубы» успешно косили израильские «Фантомы». В ходе того конфликта израильтяне сумели стащить у египтян несколько 2К12. Технические решения, примененные в «Кубах», впоследствии легли в основу целого «букета» натовских зенитных и противокорабельных ракетных комплексов.

Стоит отдельно рассказать о шасси, на котором построены машины комплекса. Это гусеничная платформа модели ГМ-575 с габаритами 6780х3180х1800 мм. Компоновка — как у танка: впереди слева размещен механик-водитель, по центру — боевое отделение с остальными членами экипажа. У машины наведения там размещены три человека, а у пусковой — двое. В корме сваренного из стали бронекорпуса установлен рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель — «половинка» легендарного V-образного дизеля модели В-2 от танка Т-34! Мощность этого «атмосферника» — 280 л.с.

В последних советских модификациях комплекс мог поражать цели на дальностях до 24 км и на высотах от 30 метров до 14 километров, двигающихся со скоростями до 600 м/с. Машина разведки и наведения (официально обозначение — СУРН 1С91) обнаруживает цели с помощью радиолокатора, а ее сопровождение идет как по радиоканалу, так и с помощью оптической системы.

Ракета модели 3М9, стартующая с направляющих пусковой установки комплекса «Куб» (СПУ 2П25), оснащена полуактивной головкой самонаведения. То есть она ориентируется на отраженный от цели радиосигнал «подсветки» от машины наведения. Подрыв боевой части массой 59 кг происходит либо при контакте с целью, либо вблизи нее, как только расстояние между ракетой и атакуемым объектом начинает расти.

Как уже говорилось выше, три такие ракеты длиной 5800 мм, диаметром 335 мм и массой 630 кг каждая располагаются на направляющих полноповоротной пусковой установки, расположенной на крыше средней части корпуса гусеничного шасси. Заметим, что скорее всего, хохлятские «Кубы», перед тем их отправили на борьбу с нашими «Геранями», прошли модернизацию.

Сложно поверить, что изначально стоявшее на них в советское время ламповое радиооборудование дожило в сохранности до наших дней. Тем более, что и на Украине, и в Польше, и в Литве, и в Чехии с Венгрией еще до начала СВО существовали отработанные варианты модернизации стареньких «Кубов». Во всех случаях речь шла о полном переводе систем распознавания целей, наведения, связи и прочего электронного на современную цифровую базу с максимально возможной степенью компьютеризации.

Это дает радикальное повышение боевых возможностей старинного ЗРК «Куб». Но даже после этого ему вряд ли по зубам современная авиация или баллистические ракеты. А вот относительно тихоходные и не особо маневренные крылатые ракеты да беспилотники типа «Герань» — самое то. Чем хохлятские «Кубы» сейчас и занимаются. Пока не исчерпают складские запасы «советских» ракет 3М9.

А когда все доступные «родные» боеприпасы будут расстреляны, «кубики», скорее всего, ждет еще одна модернизация — под использование ракет натовского образца. И превратятся ЗРК «Куб» в очередную разновидность так называемых FrankenSAM — переделок древних ЗРК под использование старых авиационных ракет «воздух-воздух». Либо под старые и дешевые изначально неуправляемые ракеты, модернизированные путем оснащения их системами наведения.

Вряд ли все 16 «Кубов», изначально доставшихся Украине в 1991 году дожили до нынешних времен и используются ВСУ. С другой стороны, наверняка какое-то их количество отправилось в «страну 404» со складов хранения стран бывшего соцлагеря.

В противном случае укронацисты давно бы уже расстреляли все, которые есть, складские запасы ракет 3М9. Мы пожелаем хохлятскому ЗРК «Куб» поскорей дождаться персональной российской «Герани» на радиоуправлении. Их операторы за любыми зенитными комплексами хохла с удовольствием и продуктивно охотятся...