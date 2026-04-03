Зад в крестах: ВСУ потеряли очередную древнюю БМП-1

Тупая мода ВСУ рисовать, в подражание гитлеровскому рейхсверу, на своих бронемашинах «балкенкройцы» (от немецкого вalkenkreuz, «палочный крест») в бою не помогает никак. Бандеровцам, похоже, просто недостает ума понять, насколько глупо смотрится германская символика на броне бывшей советской техники типа БМП-1. А на уничтоженных остовах еще и поучительно — особенно с учетом исторической ретроспективы.

Полностью выгоревшая БМП-1 с «балкенкройцем» на корме, мелькнувшая в «тик-токе» какого-то хлопчика из ВСУ, парадоксально примечательна своей... непримечательностью. Все дело — в массовости этой боевой машины, ведь с 1966 по 1983 годы только в СССР их было изготовлено в различных модификациях порядка 20 000 штук. А с учетом лицензионных (и не очень) копий, численность «популяции» этой бронированной «копейки» приближается к 40 000 единиц.

Так, во времена соцлагеря и Варшавского договора в Чехословакии по лицензии выпускали BVP-1, в ГДР — BMP-1A1 Ost, в Польше ‑ BWP-1, в Румынии — MLI-84. Китайцы «клепали» копию БМП-1 под названием Type 86. В шведской армии служили Pbv-501, в финской BMP-1PS — модификации БМП-1.

После развала СССР «стране 404» досталось около 1000 БМП-1. Со временем какая-то часть из них была продана за рубеж, какая-то вышла из строя. Точных данных о количестве «бээмпух» в распоряжении ВСУ на момент начала украинского конфликта в открытом доступе не сыскать. Специалисты называют ориентировочные цифры на уровне от 600 до 700 БМП-1 к февралю 2022 года.

Какая часть из них была тогда пригодна к боевым действиям — сейчас, видимо, уже не скажет никто. Да это и не особо существенно. Поскольку почти сразу же после начала боевых действий из запасников армий стран бывшего Варшавского договора на Украину хлынули сотни всех этих «социалистических» BVP-1, BMP, BWP-1. По этой причине семейство БМП-1 можно считать одним из самых массовых типов машин боевой пехоты в ВСУ. И, соответственно, уничтожаемым в самых впечатляющих масштабах.

Относительно низкая защищенность БМП-1 — это врожденное. Когда ее проектировали, военная доктрина СССР предполагала необходимость проведения молниеносных рейдов-бросков крупных мотопехотных соединений сквозь боевые порядки противника (войск НАТО) в глубокие тылы. Примерно как во времена Великой Отечественной. Для этого требовалось уметь быстро преодолевать водные преграды.

То есть БМП должна быть плавающей. И 13-тонная «копейка», обладая стальным бронекорпусом, могла самостоятельно перемещаться по воде. Но ради этого конструкторам пришлось сэкономить на толщине брони. В итоге корпус получил бронирование толщиной 16-19 мм. Самую толстую сталь (23-26 мм) применили на лобовой части башни и маске орудия.

В соответствии с техзаданием, лобовая проекция БМП-1 выдерживала попадания 23-мм бронебойных снарядов автоматических пушек 1960-х на дальностях свыше 500 метров. А с бортов и кормы ‑ от бронебойных пуль калибра 7,62 мм.

Все БМП/БТР стран НАТО, проектировашиеся позже БМП-1, вооружались автоматическим пушками, способными пробивать броню «копейки» с любого ракурса на дистанциях 800-1000метров. Что превращало потенциальную дуэль с БМП-1 в расстрел безответной мишени. Реальные боевые столкновения, в которых принимали участие БМП-1 (арабо-израильская война 1973 года, афганская война) продемонстрировали, что ее борта с легкостью прошивались из 12,7-мм крупнокалиберного пулемета.

А единственное попадание гранаты из ручного гранатомета РПГ-7 в большинстве случаев приводило к пожару и взрыву боекомплекта. Тут следует пояснить, что в поворотной башенке на крыше корпуса БМП-1 размещается ее главный калибр ‑ 73-мм гладкоствольное орудие (фактически — модифицированный станковый гранатомет СПГ-9) с автоматическим заряжанием.

А основной топливный бак размещен по оси десантного отсека — между скамейками, на которых размещаются десантники. То есть почти любое попадание гранаты (или снаряда) в борт БМП-1 приходится в район либо двигателя, (ее 300-сльный УТД-20 размещен в правой части «морды»), либо в боеукладку со снарядами, либо в топливный бак.

При любом раскладе пожар практически гарантирован. Подрыв на противотанковой мине, как и попадание чего-нибудь более-менее серьезного в крышу, также почти всегда фатально для машины и ее обитателей. Поскольку толщина брони там минимальна — 6-10 мм.

По меркам украинского конфликта БМП-1 — повозка для самоубийцы. На ее броню даже «плитки» динамической защиты навешивать страшно — их срабатывание может серьезно повредить корпус. Одно спасанье от беспилотников-камикадзе — обвесить «копейку» противодроновыми решетками, да установить станцию РЭБ понадежней.

Хотя, справедливости ради, подобные ухищрения нормальным танкам не особо помогают выжить. 5-10 последовательно налетающих дронов в конце концов затюкают любую бронетехнику... А БМП-1 порой хватает одного единственного «вжжжжж — бабах!».

Есть все основания полагать, что на текущий момент по украинским весям уже разбросано не менее тысячи уничтоженных БМП-1 как советского, так и восточноевропейского происхождения. И каждый хохол, забирающийся в одну из них, наверняка отдает себе отчет, что эта поездка для него имеет все шансы стать последней в жизни.