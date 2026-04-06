«Крышу снесло»: почему украинские Т-64 взрываются настолько феерично

Судя по всему, у хохла «в загашнике» осталось еще довольно много старых советских танков семейства Т-64 даже несмотря на то, что их запасы изрядно поредели за время СВО. Это означает, что из районов боевых действий продолжат появляться кадры, на которых бронетехника ВСУ этого типа взрываются, словно в высокобюджетном блокбастере.

В свое время, когда хохлы радостно присоединились к процессу развала СССР, им в наследство от великой страны досталось гигантское количество основных танков типа Т-64 — около 2300 штук. Понятно, что далеко не все из них были на ходу, но — тем не менее! К тому же, в советские времена выпускались эти танки исключительно на «Харьковском тракторном заводе». К 1985 году там разработали наиболее совершенный вариант боевой машины этого семейства — Т-64БВ.

При разделе имущества Советской армии Украине отошли 528 таких танка. Внешне «бэ-вэшки» отличаются от прочих «64-х» обвесом из блоков динамической защиты «Контакт-1». При том, что помимо этого, Т-64БВ получил самую на тот момент совершенную систему управления огнем, более мощное бронирование лобовой детали корпуса и лучшую защиту башни.

Сейчас, если изучить сводки с полей СВО, практически все уничтоженные украинские танки семейства Т-64 именуются Т-64БВ. Но на самом деле это, скорее всего, не так. Как показывает практика, бандеровцы навешивает динамическую защиту «Контакт-1» вообще на все свои танки — включая импортные Leopard, Abrams и Chellenger.

Потому как без нее любой танк сейчас — словно голый. Иными словами, и «обычные» Т-64 получают свои комплекты «Контакта», внешне становясь практически неотличимыми от Т-64БВ. И потом «под чужим именем» попадают в сводки уничтоженной техники.

Так в чем причина столь зрелищных подрывов укронацистских Т-64 на военкорских видео? Дело в автоматической системе заряжания танка. Она позволяет избавиться от четвертного члена экипажа — заряжающего. Но не лишена некоторых минусов. 125-мм пушка танка имеет раздельно-гильзовое заряжание.

То есть, сначала в казенную часть ствола вставляется снаряд, а вслед — метательный заряд в цилиндрическом алюминиевом поддоне, напоминающем по форме гильзу патрона. При выстреле порох в поддоне сгорает, выталкивая снаряд, а пустой поддон автоматически выбрасывается наружу.

Так вот. Автомат заряжания у Т-64 — карусельного типа. Снаряды в нем (28 штук) размещены по кругу внизу боевого отделения — головками к центру. Поддоны зарядов «стоят» вертикально — каждый над своим снарядом. При заряжании механизм «карусели» устанавливает выбранную наводчиком пару снаряд/заряд напротив казенника пушки и затем заталкивает их в ствол. Автомат позволяет достигать высокого темпа стрельбы — до восьми выстрелов в минуту.

Но! Снаряды/заряды находятся непосредственно под башней танка, причем наводчик и командир экипажа фактически сидят над «каруселью». Если вражеский боеприпас пробивает борт танка на уровне катков гусеницы, в районе башни детонация боекомплекта почти предопределена. Как, кстати, и при подрыве мины под днищем танка в районе башни.

У танков с ручным заряжанием есть, как правило, конструктивная возможность разместить хотя бы часть боезапаса в укладке в задней части башни. Причем таким образом, чтобы при его подрыве основная энергия взрыва ушла вверх. Собственно, по этой причине на западных танках до изобретения дистанционно управляемых необитаемых башен сохранялось ручное заряжание. Теряли в скорострельности, но повышали шанс на выживание экипажа.

У Т-64 в случае попадания в боекомплект экипаж погибает мгновенно и кинематографично: детонация даже не 28-и, а хотя бы нескольких боеприпасов боекомплекта полностью уничтожает все внутри корпуса и очень часто отбрасывает в сторону башню боевой машины. Останки танкистов после такого «блокбастера» можно обнаружить разве что случайно.

Впрочем, в последнее время танки уничтожают не на ходу, а в каких-то укрытиях. И преимущественно FPV-дронами. Поскольку обе противоборствующие стороны своими беспилотниками тотально контролируют полосу шириной 20-25 км вглубь территории противника. Причем настолько плотно, что не только на танке — пешком не проскользнешь ни днем, ни ночью.

И потому вообще вся техника, и танки в том числе, либо отведена еще дальше в тыл, либо как можно тщательнее замаскирована. Собственно, по этой причине резко пересох сейчас поток видео с фронта, где запечатлены поражения вражеской техники. Машин практически нет в пределах досягаемости дронов.

Перелом в этом противостоянии беспилотников и брони наступит ровно тогда, когда кто-то создаст безотказную и массовую систему самозащиты бронетехники. Которая может гарантировано уничтожать хотя бы процентов 90 подлетающих к танку или БТР ударных беспилотников.

А до тех пор линия фронта будет выглядеть не как две линии окопов друг напротив друга, а как изрытая взрывами безлюдная полоса земли суммарной шириной около 40 км, над которой жужжат пропеллерами стайки дронов-убийц.