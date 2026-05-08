Был, да весь вышел: уничтожен уникальнейший артиллерийский тягач ВСУ

Как показывает практика, несмотря на все преимущества самоходных гаубиц ВСУ продолжают активно пользоваться буксируемыми дальнобойными орудиями. И даже наладили производство буксируемой модификации своего 155-мм орудия под названием «Богдана». Тем приятнее, что враг лишился очередной машины ‑ МАЗ-537‑ способной таскать по бездорожью тяжелую аритиллерию.

С довольно большим временным лагом в открытом доступе появились подтверждения того, что в феврале текущего года в Херсонской области российскими ударными дронами был уничтожен редчайший в рядах ВСУ (судя по всему — вообще единственный в их распоряжении) тяжелый тягач. Ряд тг-каналов идентифицировал машину как БАЗ-6953.

Но при более внимательном изучении не особо качественных фото приходишь к выводу, что это советский армейский КЭТ-Т — «колесный эвакуационный тягач — тяжелый». То есть одна из модификаций на базе четырехосного МАЗ-537. Эти мощные машины использовались в советской армии в качестве тягачей для танковых тралов, буксировки самолетов на аэродромах, перевозки пусковых ракетных установок зенитного и стратегического назначения. То есть очень больших и тяжелых штуковин.

Уникальность подбитого в степях Украины КЭТ-Т в том, что вообще непонятно, как этот монстр попал в распоряжение бандеровцев, поскольку при развале СССР хохлу таких машин вроде бы не оставляли. И, считай, до самого момента своей гибели конкретно этот представитель семейства МАЗ-537 нигде в открытых источниках не упоминался. Не исключено, что старичок мог «заваляться» в каком-нибудь отстойнике военного металлолома, не будучи даже на балансе у той или иной части ВСУ. Но в какой-то момент его «откопали», кое-как поставили на ход и отправили на войну.

Отметим, что эта машина — ветеран из ветеранов, ведь ее выпуск в интересах военных был впервые организован на «Минском автозаводе» аж в 1959 году! Для советского автопрома тех лет создание тягача, способного буксировать прицеп общей массой в 65 тонн и нагрузкой на «седло» в 25 тонн было сродни революции.

Тем не менее, команда белорусских инженеров за пять лет — с 1954 по 1959 годы создала эту машину, в которой крайне остро нуждалось тогда Минобороны СССР. С 1963 года производство МАЗ-537 и спецмашин на его шасси передали на «Курганский завод колесных тягачей им. Д.М. Карбышева», где он выпускался до 1989 года.

МАЗ-537 имеет габариты 8960х2885х2880 мм — если мерить по кабине. Колесная база четырехосного рамного шасси составляет 1700+2650+1700 мм. Дорожный просвет ‑ 500 мм. Снаряженная масса — 21,6 тонны. Кабина бескапотная, четырехместная. Моторно-трансмиссионное отделение размещено сразу позади кабины. Двигатель модели Д-12А-525А — почти 39-литровый дизельный V12 мощностью 525 л.с. Заметим, что он является прямым «потомком» дизельного мотора В-2, серийно устанавливавшегося на танках Т-34 времен ВОВ.

В полноприводной трансмиссии использовался трехступенчатый «автомат», скомпонованный со сложной системой редукторов, передававших крутящий момент на все оси тягача. Максимальная скорость МАЗ-537 — 55 км/ч. Нельзя также не отметить, что расход топлива (так называемый контрольный) составлял для этой машины 125 л горючего на 100 км!

Судя по всему, не от хорошей жизни хохлы решили пустить в дело, то есть для буксировки гаубиц, этого монстра из 1960-х. Дикая тяга и высокая проходимость — это, конечно, здорово. Но «максималка» на уровне 55 км/ч и гигантский расход горючего — явно не самые сильные стороны артиллерийского тягача.

Да и с запчастями да расходниками для МАЗ-537 на Украине, скорее всего, дела обстоят не самым радужным образом. Не удивимся, если хохол, сидевший за баранкой минского мастодонта (как и его командиры) перекрестились, лишившись этого образчика боевой техники, и вздохнули с облегчением.