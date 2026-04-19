Украинская экономика, включая логистику, энергетику и предприятия тамошней оборонки, трещит по швам благодаря регулярным прилетам наших «Гераней», «Калибров», «Кинжалов», «Сарматов» и других «Орешников». И самостоятельно справиться с российской «баллистикой» хохлы не в состоянии. Кое-как их в этом деле выручает американские зенитно-ракетные системы MIM-104 Patriot. Но комплексов этих в «стране 404» мало, да и мы научились их уничтожать. И чтобы избавиться от зависимости от заокеанских поставок, укронацисты решили создать собственный «Патриот». Но для реализации столь амбициозного проекта, требующего миллиарды долларов, «хохлятская кишка» тонка, поэтому к работе над проектом бандеровцы привлекли Германию. Но даже с таким партнером у них вряд ли выйдет что-либо путное. Почему, выяснил портала «АвтоВзгляд».

О том, что Украина и Германия приступили к проработке одного из самых амбициозных оборонных проектов последних лет — созданию зенитно-ракетной системы, способной заменить американский комплекс MIM-104 Patriot в задачах противобаллистической обороны, стало известно благодаря опубликованной ресурсом German Aid to Ukraine двусторонней стратегической декларации.

И эта инициатива стала ответом на острый дефицит американских «ракетных перехватчиков» и резкое сокращение их поставок. Однако между политическими хотелками и технической реальностью в данном случае лежит дистанция, которую, по оценкам самих западных экспертов, невозможно преодолеть раньше конца нынешнего десятилетия. А к тому моменту от Украины, весьма вероятно, останутся одни воспоминания.

Напомним, что начиная с 2023 года зенитные комплексы Patriot, переданные Украине пятью государствами — США, ФРГ, Румынией, Израилем и Нидерландами — составляют основу противобаллистической обороны страны. Это единственная система в арсенале ВСУ, способная более-менее стабильно перехватывать высокоскоростные баллистические цели в боевых условиях.

Европейские комплексы IRIS-T и SAMP/T у хохла тоже имеются, но в еще более ограниченном количестве, что не позволяет им обеспечить полноценное прикрытие территории. Именно Patriot с его перехватчиком PAC-3 задает тот стандарт, которому должна соответствовать любая альтернатива. А стандарт этот реально впечатляет.

Батарея Patriot интегрирует радар, пусковые установки и пункт управления огнем в единую систему, способную одновременно сопровождать более ста целей и поражать несколько баллистических объектов в рамках одного огневого цикла. Время от обнаружения цели до пуска перехватчика составляет от десяти до пятнадцати секунд, а обмен данными между радаром и ракетой требует непрерывного обновления с задержкой на уровне миллисекунд.

Перехватчик PAC-3 развивает скорость от четырех до пяти чисел Маха и выдерживает боковые перегрузки свыше тридцати-пятидесяти единиц при маневрировании на конечном участке траектории, поражая цели, летящие со скоростью от пяти до десяти Махов. Точность попадания измеряется сантиметрами — иначе кинетический перехват попросту невозможен.

И именно снабжение этими высокотехнологичными перехватчиками стало узким местом бандеровской ПВО. Темпы расхода ракет превышают имеющиеся запасы при нынешней интенсивности боевого применения, а сокращение американских поставок на фоне конфликта в Иране лишь усугубило ситуацию.

Стоимость одного перехватчика PAC-3 оценивается в три-пять миллионов долларов, что жестко ограничивает объемы закупок и вынуждает военных хунты расставлять жестко экономить, изредка «отрабатывая» лишь по «избранным» целям: на те же беспилотники дорогущие ракеты тратить жалко. Но в сценариях массированных ударов, которые российская армия более чем успешно практикует, такая избирательность превращается в критическую уязвимость.

Именно симбиоз высокой стоимости и ограниченного производства стала структурным фактором, подтолкнувшим Киев и Берлин к поиску альтернативы. Индустриальным ядром проекта выступают украинская компания Fire Point в роли головного интегратора и немецкий концерн Diehl Defence. К работе над радарами и сенсорами может быть привлечена компания Hensoldt. Fire Point поставила цель создать первый прототип примерно за год и снизить стоимость ракеты-перехватчика ниже одного миллиона долларов за единицу.

При этом оба ориентира вызывают серьезные вопросы у аналитиков. Как отмечает издание Army Recognition, центральная проблема проекта заключается в том, можно ли воспроизвести возможности Patriot в рамках текущего украинского конфликта или лишь спустя годы разработки.

Историческая справка неумолима: сам Patriot потребовал от пятнадцати до двадцати лет от начала разработки до принятия на вооружение, а модернизация до уровня PAC-3 с кинетическим перехватом заняла более десяти лет. Современные программы создания систем противовоздушной обороны, как правило, достигают начальной оперативной готовности за десять-пятнадцать лет.

Техническая архитектура Patriot наглядно демонстрирует масштаб задачи. Батарея состоит из шести основных подсистем, функционирующих в жестко синхронизированном контуре. Фазированная антенная решетка радара формирует от двадцати пяти до тридцати процентов общей стоимости разработки, перехватчики — от двадцати до двадцати пяти процентов, станции управления огнем — от пятнадцати до двадцати, коммуникационные мачтовые группы — от десяти до пятнадцати, пусковые установки и системы энергоснабжения — от пяти до десяти процентов. Оставшиеся двадцать пять — тридцать пять процентов приходятся на интеграцию и программное обеспечение — миллионы строк кода реального времени, которые оттачивались десятилетиями.

Радары Patriot — AN/MPQ-53 и AN/MPQ-65 — используют фазированные антенные решетки с более чем пятью тысячами приемопередающих элементов, работающих в диапазоне от четырех до восьми гигагерц. Дальность обнаружения баллистических целей составляет от ста пятидесяти до трехсот километров в зависимости от траектории и эффективной площади рассеяния.

Но Украина не располагает промышленными мощностями для крупносерийного производства таких антенных решеток, что делает ее зависимость от внешних поставщиков неизбежной. При этом задержка передачи данных от сенсора к пусковой установке не должна превышать одной-двух секунд для сохранения боеспособности против целей, летящих быстрее пяти Махов.

Что касается целевой стоимости перехватчика ниже миллиона долларов, то ни один существующий образец не сочетает столь низкую цену с возможностью поражения баллистических ракет на высоких скоростях. Достижение кинетического перехвата требует передовых головок самонаведения — радарных Ka-диапазона или двухрежимных радарно-инфракрасных, а также архитектуры наведения, совмещающей коррекцию по данным наземного радара на маршевом участке с автономным сопровождением цели на конечном.

Иными словами, снижение стоимости неизбежно потребует компромиссов в сложности головки самонаведения, характеристиках двигателя или возможностях двигателей поперечной тяги, а каждый из этих компромиссов напрямую скажется на дальности поражения, вероятности перехвата и общей эффективности.

Да, предложенная модель разработки этой вундервафли, при которой отсутствует единый генеральный подрядчик, способна ускорить создание отдельных подсистем, но порождает главный риск — интеграционный. Стандарты обмена данными, требования к задержкам, протоколы шифрования должны быть гармонизированы между всеми участниками.

Межнациональное сотрудничество добавляет к техническим сложностям бюрократические: экспортный контроль, регуляторные рамки, координацию финансирования. Даже гибридный вариант — так называемая система FrankenSAM, объединяющая ракету Patriot с украинскими радарами типа 80К6 — на данном этапе признается нереализуемым. Да и цепочки поставок передовой электроники, в особенности компонентов на нитриде галлия, остаются уязвимыми.

Более реалистичная оценка предполагает появление прототипа в горизонте трех-пяти лет при условии максимального использования существующих технологий, а выход на оперативную готовность — в конце двадцатых или начале тридцатых годов при устойчивом финансировании и скоординированных усилиях промышленности.

Программа, таким образом, не является заменой Patriot здесь и сейчас, а представляет собой некий прожект, явно отдающий маниловщиной, но позволяющий всем заинтересованным сторонам неплохо заработать на свой карман, как это принято в вотчине просроченного. Не более того...