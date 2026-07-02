Ежегодная выставка вооружений Eurosatory уже давно превратилась в смотр разработок европейского ВПК, нацеленных на противоборство с Россией. На прошедшей в июне в Париже Eurosatory-2026 стало известно о грядущих поставках укронацистам новейшего танкового вооружения. А еще — о планах ЕС и в дальнейшем максимально поддерживать украинский конфликт.

На Западе, оказывается, тоже есть военные блогеры. Только там они рассказывают по большей части не про военные действия (как наши про СВО), а тусуются по выставкам вооружений и прочим мероприятиям, организуемым мировым ВПК. Так вот, тамошние «военкорры» слили в Сеть информацию о том, что представитель бельгийской оборонной компании John Cockerill рассказал о планах поставить «стране 404» 30 башенных установок модели Cockerill C3105 — слоя замены штатных башен танков Leopard 1, имеющихся в распоряжении ВСУ.

Крайне любопытны сроки поставок этих систем, озвученные неназванным спикером. По его словам, первые пять башен будут поставлены в июне 2027 года, а остальные — до конца 2027 года. Это означает, что европейский ВПК твердо уверен, что война на Украине продлится как минимум еще полтора года (до конца 2027), а скорее всего еще дольше — до 2028-го. Такой подход поднимает вопрос о том: а как долго мы планируем побеждать бандеровский режим, и какие меры следует предпринять, чтобы не растягивать это «удовольствие» еще на несколько лет?

Что же касается изделий под названием Cockerill C3105, то еще в конце 2025-го стало известно о поставке хохлу для испытаний в реальных боевых условиях одного экземпляра Leopard 1 с такой башней. Это — дистанционно управляемый боевой модуль (ДУБМ) с 105-мм нарезной пушкой. John Cockerill Defense в принципе специализируется на разработке ДУБМ под широкий спектр пулеметного и артиллерийского вооружения, которые предлагает устанавливать практически на любые сухопутные или морские платформы.

В случае с давным-давно устаревшим морально Leopard 1, замена его штатной башни на современный автоматизированный модуль выглядит, на первый взгляд, здраво. В самой башне людей нет. Командир боевой машины и наводчик размещены под ней — в боевом отделении, что в корпусе танка. По причине отсутствия людей в башне она не особо серьезно бронирована: ее алюминиевая броня выдерживает разве что огонь из 25-мм автоматической пушки.

В башне Cockerill C3105, помимо самого орудия, размещен автомат заряжания и боекомплект из 16 унитарных выстрелов калибра 105 мм. Система управления огнем позволяет экипажу контролировать пространство вокруг на дистанции до 18 км днем и до 15 км ночью. Это полезно, если заехать на какой-нибудь холм...

Однако в качестве главного преимущества «Леопарда», оснащенного Cockerill C3105, публике преподносится иное. А именно тот факт, что угол возвышения его орудия достигает 42° по отношению к горизонту. У большинства современных танков он не превышает 20°. Таким образом, практически бесполезный на современном поле боя Leopard 1 после оснащения новым ДУБМ превращается в некое подобие самоходной гаубицы.

На самом деле решение довольно спорное. У хохла пока еще хватает нормальных самоходных гаубиц, несмотря на регулярное и методичное их уничтожение российскими военными. Причем преимущественно нормального натовского калибра ‑ 155 мм. И им в помощь планируется изготовить еще 30 Leopard 1, переделанных в носители ДУБМ Cockerill C3105. Заранее ясно, что особой «погоды» на фронтах СВО этот мутант не сделает.

Единственным внятным объяснением перевооружения старины «Лео» на Cockerill-овскую башню остается просто банальное «освоение средств», выделяемых ЕС для продолжения боевых действий на Украине. А планов таких у европейского ВПК — громадье. Они, как видим, собираются «подкидывать дровишек» в конфликт как минимум до 2028 года. Давайте не позволим...