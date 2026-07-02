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Все на войну: Европа планирует снабжать ВСУ танками как минимум до конца 2027 года

Переоснащение бандеровских Leopard 1 новым оружием началось

Ежегодная выставка вооружений Eurosatory уже давно превратилась в смотр разработок европейского ВПК, нацеленных на противоборство с Россией. На прошедшей в июне в Париже Eurosatory-2026 стало известно о грядущих поставках укронацистам новейшего танкового вооружения. А еще — о планах ЕС и в дальнейшем максимально поддерживать украинский конфликт.

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Автор
Максим Строкер

Изображение Все на войну: Европа планирует снабжать ВСУ танками как минимум до конца 2027 года

На Западе, оказывается, тоже есть военные блогеры. Только там они рассказывают по большей части не про военные действия (как наши про СВО), а тусуются по выставкам вооружений и прочим мероприятиям, организуемым мировым ВПК. Так вот, тамошние «военкорры» слили в Сеть информацию о том, что представитель бельгийской оборонной компании John Cockerill рассказал о планах поставить «стране 404» 30 башенных установок модели Cockerill C3105 — слоя замены штатных башен танков Leopard 1, имеющихся в распоряжении ВСУ.

Крайне любопытны сроки поставок этих систем, озвученные неназванным спикером. По его словам, первые пять башен будут поставлены в июне 2027 года, а остальные — до конца 2027 года. Это означает, что европейский ВПК твердо уверен, что война на Украине продлится как минимум еще полтора года (до конца 2027), а скорее всего еще дольше — до 2028-го. Такой подход поднимает вопрос о том: а как долго мы планируем побеждать бандеровский режим, и какие меры следует предпринять, чтобы не растягивать это «удовольствие» еще на несколько лет?

Что же касается изделий под названием Cockerill C3105, то еще в конце 2025-го стало известно о поставке хохлу для испытаний в реальных боевых условиях одного экземпляра Leopard 1 с такой башней. Это — дистанционно управляемый боевой модуль (ДУБМ) с 105-мм нарезной пушкой. John Cockerill Defense в принципе специализируется на разработке ДУБМ под широкий спектр пулеметного и артиллерийского вооружения, которые предлагает устанавливать практически на любые сухопутные или морские платформы.

В случае с давным-давно устаревшим морально Leopard 1, замена его штатной башни на современный автоматизированный модуль выглядит, на первый взгляд, здраво. В самой башне людей нет. Командир боевой машины и наводчик размещены под ней — в боевом отделении, что в корпусе танка. По причине отсутствия людей в башне она не особо серьезно бронирована: ее алюминиевая броня выдерживает разве что огонь из 25-мм автоматической пушки.

В башне Cockerill C3105, помимо самого орудия, размещен автомат заряжания и боекомплект из 16 унитарных выстрелов калибра 105 мм. Система управления огнем позволяет экипажу контролировать пространство вокруг на дистанции до 18 км днем и до 15 км ночью. Это полезно, если заехать на какой-нибудь холм...

Однако в качестве главного преимущества «Леопарда», оснащенного Cockerill C3105, публике преподносится иное. А именно тот факт, что угол возвышения его орудия достигает 42° по отношению к горизонту. У большинства современных танков он не превышает 20°. Таким образом, практически бесполезный на современном поле боя Leopard 1 после оснащения новым ДУБМ превращается в некое подобие самоходной гаубицы.

На самом деле решение довольно спорное. У хохла пока еще хватает нормальных самоходных гаубиц, несмотря на регулярное и методичное их уничтожение российскими военными. Причем преимущественно нормального натовского калибра ‑ 155 мм. И им в помощь планируется изготовить еще 30 Leopard 1, переделанных в носители ДУБМ Cockerill C3105. Заранее ясно, что особой «погоды» на фронтах СВО этот мутант не сделает.

Единственным внятным объяснением перевооружения старины «Лео» на Cockerill-овскую башню остается просто банальное «освоение средств», выделяемых ЕС для продолжения боевых действий на Украине. А планов таких у европейского ВПК — громадье. Они, как видим, собираются «подкидывать дровишек» в конфликт как минимум до 2028 года. Давайте не позволим...

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