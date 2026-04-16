Некогда один из самых массовых натовских танков в парке боевой техники ВСУ — Leopard 1A5 — медленно но верно перестает быть таковым. Потому что новых поставок нет, а регулярные боевые потери никто не отменял.

С некоторых пор никто из европейских спонсоров ВСУ не спешил озвучивать точные цифры своих поставок боевой техники в адрес бандеровского режима. Но в последнее время представителей стран Старого Света словно прорвало. Отчеты о своем «вкладе» в украинский конфликт появляются в профильных СМИ с завидной регулярностью. С чем это связано, на самом деле судиться ложно. Но со стороны выглядит как некое подведение итогов. Возможно — в финале чего-то...

Как бы то ни было, но именно сейчас, в частности, стало точно известно, сколько танков Leopard 1A5 Германия отправила на Украину. Ответ ‑ 103 штуки. И если учесть доподлинно известные (с фото- и видеофиксацией) случаи уничтожения хохлятских «Леопардов» первого поколения, выяснится, что таких боевых машин в распоряжении ВСУ осталось не более половины от изначальной численности.

Понятное дело, что на первых порах стареньких Leopard 1A5 отправляли на штурмы российских позиций. В том числе и в ходе всех укронацистскиъ «контрнаступов» ‑ громких и героических (с точки зрения хохлятского государственного PR), но каждый раз повальных и катастрофичных для бандеровцев по итогу.

На текущем этапе уже всем стало ясно, что даже самый мощный и защищенный (в том числе и от дронов-камикадзе) танк скорее всего будет уничтожен ‑ при должном умении операторов БПЛА и артиллеристов. По этой причине Leopard 1A5, как и вообще любая бронетехника хохла, по большей части скрывается в тыловых ангарах. Лишь изредка выдвигаясь в боевые порядки обороняющейся укропехоты. Поэтому темпы «выжигания» Leopard 1, конечно, упали.

Но сколько веревочке не виться, а конец один. Уже только по одной той причине, что эта боевая машина катастрофически устарела на текущий момент. Причем даже для нереальнейшей по нынешним временам ситуации — когда все небо над полем боя вдруг полностью очистится от всех беспилотников. И даже в таких тепличных по меркам современной войны условиях Leopard 1 мало пригоден к выполнению своей изначальной роли ‑ основного танка.

Дело тут в том, что Leopard 1A5 давно устарел морально. Достаточно сказать, что его выпуск пришелся на 1965-74 годы. За это время немцы успели «наклепать» более 4000 таких машин. Оно и понятно: страны НАТО изо всех сил планировали воевать с Варшавским блоком во главе с СССР. Западные генералы готовились отбиваться от бронированной лавины из тысяч краснозвездных танков, рвущихся через всю Европу к Ла-Маншу.

Противостоять им, помимо прочих вооружений, должны были Leopard 1. Из-за того, что этот танк изначально создавался как преимущественно оборонительный, он получил откровенно слабую броню. Его главной защитой должны были стать естественные и искусственные укрытия на местности и высокая маневренность.

Чтобы было понятно, скажем, что броня у первого «Лепарда» было примерно на уровне современного бронетранспортера. Она обеспечивала примерно такую же защиту как, например, шведская БМП семейства CV-90 со штатной навесной броней. Например, в лобовой проекции корпуса Leopard 1 толщина стального бронелиста составляет 70 мм. Перед башни ‑ 52 мм. Борта могут похвастаться всего лишь 30-35-мм толщины, а крыша — 25 мм. И все равно толь «тонкостенный» танк получился достаточно тяжелым — 43 тонны!

За это следует «благодарить» его немалые габариты: 9,54х3,37х2,76 метра. Силовой агрегат ‑ 10-цилиндровый 830-сильный 37,4-литровый дизель MTU MB 838 в паре с четырехступенчатым «автоматом». Что характерно, машина имеет высокую скорость заднего хода — до 25 км/ч. Что более чем отвечает изначальной концепции его применения: выскочил из-за укрытия, бахнул по противнику и быстро улизнул обратно «в норку» ‑ за угол дома, например.

Основное оружие Leopard 1 — 105-мм нарезная пушка в башне. Модели L7A1, как у ровесников ‑ британского Centurion A41 и американского М60. Заряжание — ручное. Поэтому в экипаже «немца» четверо: командир, механик-водитель, наводчик и заряжающий. Боезапас — 42 унитарных выстрела. Эффективная дальность — до 3000 метров.

Последняя модернизация Leopard 1 пришлась на середину 1980-х. Ее прошли 1225 натовских «Леопарда», поучив лазерный дальномер, тепловзионный прицел (позволяет вести огонь ночью на расстояние до 2000 метров), гироскопический стабилизатор ствола и ряд других усовершенствования. Такой продвинутый вариант получил обозначение Leopard 1 А5. Именно эти машины, собственно, и поехали на Украину.

И первое, что хохлы сделали с ними — по-максимуму обвесили блоками динамической защиты (типа советского «Контакт-1») и наварили по корпусу противодроновых решеток. Подобные меры, разумеется, здорово повышают живучесть любой бронетехники в украинских условиях. Но не радикально. Ведь никто не отменял еще и поражение огнем артиллерии или подрывы на минах ‑ в том числе устанавливаемых в тылу беспилотниками противника.

Но основная печаль «украинского» Leopard 1А5 нв другом. Усовершенствовав защиту, невозможно улучшить его вооружение. Пожилая 105-мм пушка «не тянет» не только против более-менее современных танков. Могущества ее снаряда маловато даже для задач непосредственной поддержки пехоты. Тем не менее, хохол время от времени использует Leopard 1 в качестве эрзац-гаубицы ‑ методом стрельбы с закрытых позиций. Но и этот вариант не особо эффективен: по причине (опять таки) небольшого калибра пушки и ограниченной дальности ее стрельбы.

Результатом действия вышеперечисленных факторов становится нечастое применение Leopard 1А5 в ходе боевых действий. И как следствие — снизившееся количество подбитых немецких «пенсионеров танковых войск». Впрочем, это общий «тренд момента», так сказать: в последнее время в сообщениях об уничтоженной хохлятской техники преобладают гаубицы да пусковые установки систем залпового огня бандеровцев.

То есть техника дальнобойная, которой не требуется близко к зоне активных боевых действий подъезжать. И все равно ее регулярно достают российские беспилотники различного типа. А уж танку, который предназначен воевать на дистанциях прямой видимости, в таких условиях вообще не выжить. В особенности, если это старенький «тонкостенный» натовский танк.