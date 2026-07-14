Некоторое время назад польские политики официально обиделись на киевский режим за его любовь ко всему бандеровскому. И по этому случаю рассекретили список систем вооружений, отправленных ими укронацистам все за время украинского конфликта. Среди прочего военного «добра» значатся и танки PT-91 Twardy.

Надо отметить, что точное количество «Крепких» (так переводится на русский польское слово twardy), отправленных хохлу лукавые пшеки так и не назвали. Ранее в СМИ проскакивали данные о 60 единицах PT-91, отправленных на заклание в ВСУ. Однако сдается, что истинные объемы поставок этих танков куда более масштабны.

Во-первых, у пшеков изначально их было порядка 250 штук. Во-вторых, тамошняя армия уже который год активно перевооружается на американские Abrams. К концу текущего года поляки полностью получат все заказанные в США 366 Abrams M1A1 и M1A2 SEPv3. Зачем, спрашивается, им нужны старенькие PT-91? Так что мы вряд ли ошибемся, если предположим, что все 250 Twardy уже давным-давно в полном составе служат в ВСУ.

Верней те, что еще не стали мишенью для ударов российских беспилотников и прочих средств поражения. Точно сказать, сколько «твердых» было уничтожено за время СВО достаточно сложно. Дело в том, что PT-91 — результат довольно серьезной модернизации советского танка Т-72, выпускавшегося в свое время по лицензии в Польше.

По это причине какая-то часть подбитых PT-91 наверняка была принята за тот или иной вариант модернизации Т-72. Кроме того, точную идентификацию уничтоженных боевых машин изрядно затрудняют навесные конструкции противодроновой защиты, имеющей порой совершенно фантастический вид.

После развала СССР и Варшавского договора в 1991-м польская армия осталась со своими явно морально устаревшими Т-72. Покупать новые танки у России панам было совсем не с руки, поскольку они уже были «на низком старте» для вступления в НАТО. Поэтому решили модернизировать имевшийся в распоряжении парк бронетехники. В результате на вооружении армии Польши в 1993 году появились первые 20 единиц PT-91 Twardy.

Сначала «базовый» дизельный двигатель В-46 форсировали с 780 до 850 л.с. А позднее заменили на новый мотор PZL-Wola S-1000 мощностью 1000 л.с. Корпус остался прежним — «экспортным» вариантом Т-72. То есть лишенным композитного бронирования. Чтобы улучшить его стойкость к поражению, вместо советской динамической защиты «Контакт-1» танк оборудовали собственной ДЗ — под названием ERAWA.

По сути, это тот же «Контакт-1», но в «тяжелой» версии: каждый блок содержит больше взрывчатого вещества и более толстую метательную пластину. Кроме того, сами блоки размещаются не параллельно поверхности башни, а в вертикальной плоскости. По этой причине башня PT-91 выглядит более «квадратной», нежели у Т-72.

Орудие осталось прежним: это «советская» гладкоствольная 125-мм пушка 2А46М «Рапира». Зато систему управления огнем заменили на более современную — польскую SKO-1М Drawa с тепловизором, баллистическим вычислителем, лазерным дальномером и датчиками условий стрельбы.

«Твердый» также получил систему предупреждения об облучении лазером OBRA-4, а также 12-ствольную 81-мм систему отстрела дымовых гранат «Туча» и еще одноствольную 80-мм установку автоматического запуска «противолазерных» гранат «Tellur». Механику-водителю установили пассивный прибор ночного видения Radomka. Кроме того, днище корпуса в районе водительского места усилили дополнительным 20-мм листом броневой стали.

Как видим, по своим ТТХ польский PT-91 примерно соответствует своему российскому аналогу Т-72Б, появившемуся в войсках примерно в тот же период, то есть в конце 1980-х. А рассекреченный поляками «секрет Полишинеля» о наличии «Твердых» на Украине не сделает никому ни горячо, ни холодно. Просто мы теперь точно знаем, сколько суммарно «польских Т-72» будет в итоге сожжено на территории «страны 404».