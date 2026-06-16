Доездились: российская армия разнесла завод, выпускавший броневики для ВСУ

Одной из целей недавнего массированного налета российских дронов и ракет на расположенные в Киеве предприятия хохлятского ВПК стал завод UkrArmoTech. Эта компания еще до 2022 года была достаточно крупным поставщиком бронетехники для войск хунты. А в последнее время там, судя по всему, приспособились «клепать» и другие вооружения.

Согласно опубликованному 15 июня 2026 года релизу Минобороны РФ, среди военных целей, ставших мишенями для российских ударов минувшей ночью на территории Киева, стал завод украинской компании UkrArmoTech. Ранее она была известна исключительно своими броневиками. Однако, как выясняется, в ее цехах не только варят броню. Российское Минобороны назвало UkrArmoTech производителем беспилотников! Что здорово меняет представление об этой конторе.

До последнего времени все, кто интересуется «бронетанковыми» аспектами украинских событий, как минимум слыхали, что UkrArmoTech выпускает такие модели военных колесных бронемашин как GYURZA, GYURZA 2, UAT-TISA. Некоторое время назад предприятие показало промо-ролик с участием вроде как собственной новейшей разработки — гусеничного БТР Skif.

При ближайшем рассмотрении «новичка» становится ясно, что никакая это не новая боевая машина, а древний американский БТР M113A. Чей алюминиево-магниевый корпус обвесили стальными бронеплитами — просто прикрутив их болтами. Учитывая, что в странах НАТО, да и вообще по миру, на армейских складах таких M113 — тысячи, UkrArmoTech может (или уже «мог»?) завалить ВСУ своими Skif/M113.

Тем более, что у этого представителя бандеровского ВПК на «тюнинге» западной техники рука уже набита изрядно. Достаточно вспомнить, например, что в самом конце 2025-го UkrArmoTech передала ВСУ партию из 332 единицы своих бронемашин «Гюрза 01». Хотя даже на собственном сайте они называют ее то Gyurza, то «Гюрза», то на «безграмотно-колхозном» русском — «Дюрза».

В любом случае речь идет о машине натовского типа MRAP — «защищенном от мин броневике». Ключевой конструктивной особенностью бронекузова которого является днище V-образного профиля. Оно призвано отводить в сторону ударную волну от сработавшего на земле взрывного устройства.

Так вот поскольку свой собственный автопром укронацисты успешно угробили еще в нулевых, за основу «Дюрзы» взяли полноприводное шасси американского легкого грузовика Dodge Ram 5500 с 6,7-литровым 6-цилиндровым турбодизелем Cummins мощностью 380 л. с и АКП-6 Aisin. На него навесили стальной бронекузов. Защищает он только от бронебойного патрона АК-47. Любое более мощное вооружение, даже 7,62-мм пулемет, становится большой проблемой для 10-12 обитателей хохлятской «змеюки».

Другой типичный образчик творчества «тюнингеров» из UkrArmoTech — недоброневик UAT-Tisa. Он построен по точно такому же рецепту, что и «Гюрза». Только за основу тут взяли японскую легенду бездорожья ‑ пикап Land Cruiser 79 с н неубиваемым 4,2-литровым рядным 6-цилиндровым дизельным «атмосферником» 1HZ мощностью 132 л. с и МКП-5.

Полноприводная трансмиссия — типа «парт-тайм». На эту основу «надели» обвес из все той же стальной брони, способной противостоять лишь бронебойным пулям АК-47. В салоне UAT-Tisa, как и у пикапа-исходника, могут разместиться лишь четверо, включая водителя. Зато в кузове можно возить какие-то грузы. Но не много, всего несколько сотен кг, поскольку основную часть грузоподъемности «съело» бронирование. Либо поставить там станок с пулеметом.

Однако в сложившихся условиях боевых действий в зоне СВО, пикап с пулеметом имеет смысл применять исключительно в тылу для борьбы с медленно летящими беспилотниками. Что делает бронирование таких машин бессмысленным по определению. А следовательно и их производство в принципе! И тут мы подходим к интересному выводу.

Похоже, что выпуск бронетехники на Украине (даже такое плохонькое как было, даже «бронетюнинговое») по факту сворачивается. Предприятия переориентируются на изготовление беспилотников! Раз уж наше Минобороны официально назвало UkrArmoTech производителем БПЛА, этот факт можно считать доказанным.

Это означает, что хохол делает ставку на «войну дронов», считая бессмысленным тратить средства на оснащение ВСУ бронетехникой, которую успешно жгут беспилотники-камикадзе. С другой стороны, на беспилотниках можно разворовать гораздо большие суммы из бюджета. Это, например, танк или броневик можно легко увидеть, пощупать и убедиться: он на ходу или нет.

А сколько было произведено беспилотников на самом деле, как и в каком количестве они применялись в реальности — пойди узнай в военных-то условиях! То есть беспилотники — однозначно более перспективная «тема» для хохлятских военных коррупционеров. А «броня», по их мнению, прошлый веки. Не исключено, что ВСУ в скором времени придется сильно всплакнуть из-за все усиливающегося дефицита боевой техники...