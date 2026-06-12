Словенский «бартерный»: под Харьковом добивают «лимитированные» танки M-55S

Несмотря на отчаянное стремление ВСУ сберечь дефицитную бронетехнику, им все-таки приходится использовать ее по прямому назначению. Что, как правило, заканчивается потерей «брони». Примерно по такому сценарию хохол лишился почти коллекционного танка — одного из переправленных немцами на Украину M-55S из Словении.

Очередной M-55S, еще несколько лет назад мирно ржавевший в арсенале армии Словении «словил» российский ударный дрон в районе село Волховское в Харьковской области. Там сейчас российские войска планомерно давят сопротивление бандеровцев, создавая между ними и границами России буферную зону.

«В исходнике» М-55S был ничем иным как советским Т-55. Их в распоряжении югославской армии в свое время было несколько сотен. В 1991 году, когда Югославия начала распадаться, центральная власть послала в Словению для подавления протестов в том числе и бронетанковые части. В итоге протесты и не думали подавиться, зато новорожденная Словения получила в свое распоряжение, помимо прочего военного имуществ, еще и 60 единиц Т-55.

Для понимания скажем, что создатели Т-55 вложили в его конструкцию все возможные решения, учитывавшие опыт Великой Отечественной. Они строили танк, который должен был прорывать оборону блока НАТО в условиях ожидавшейся тогда новой войны. На вооружение Советской армии Т-55 встал в 1958 году. В 1960-х боевой машиной начали оснащать армии стран Варшавского договора, а также «югославских товарищей».

Для своего времени Т-55 был грозной и технологичной машиной. Его оснастили 100-мм нарезным орудием, стабилизированным в двух плоскостях, что позволяло вести огонь на ходу, без остановок. В моторном отсеке разместился 12-цилиндровый дизель В-55 мощностью 581 л.с., ведущий свою родословную от движка, стоявшего на Т-34. КП ‑ 5-ступенчатая «механика». Боевой вес — 36 тонн. Экипаж ‑ четыре человека: командир, механик-водитель, наводчик орудия и заряжающий.

Т-55 обладал серьезной защитой. В лобовой проекции толщина брони составлял до 200 мм (у башни). Со временем ее усилили навесной динамической защитой. Броня хорошо противостояла как кумулятивным, так и кинетическим бронебойным снарядам того времени. Однако со временем — с ростом мощи противотанковых орудий и появлением тандемных кумулятивных боеприпасов — защитные кондиции Т-55 оказались под большим вопросом.

Но к 1990-м, когда в распоряжении новорожденной (и нищей!) Словении внезапно оказалось два батальона таких танков, никто и не думал отправлять их в утиль! Вместо этого словенцы решили модернизировать Т-55, чтобы хоть как-то подтянуть их до считавшегося тогда современным уровня. Однако денег на модернизацию было откровенно мало. Хватило только на половину из 60 имевшихся в наличии «кандидатов».

У 30 «счастливчиков» заменили советскую пушку на британское 105-мм нарезное орудие L7, поскольку Словения сразу же стала ориентироваться на НАТО и намеревалась перейти на натовские калибры артиллерии. Боевой машине осовременнили систему управления огнем, установили ночной прицел и лазерный дальномер. Экипаж получил в свое распоряжение новые системы связи и навигации. Двигатель менять не стали, ограничившись его «тюнингом», увеличив мощность до 600 л.с.

Внешне М-55S от старичка Т-55 стали отличать дополнительный короб для хранения имущества на тыловой части башни, а также новая навесная броня ‑ динамическая защита под названием Super Blazer от израильской Rafael Advanced Defense Systems, а также бортовые экраны из армированной стальной сеткой резины, прикрывающие верхнюю часть катков ходовой части. По этой причине машина потяжелела примерно на три тонны, что полностью нивелировало положительный эффект от доработки мотора.

Как бы то ни было, а на выходе получилась своего рода «лимитированная серия» Т-55 — со своим собственным индексом М-55S. Впрочем, все эти нюансы каких-либо проблем словенским военным не составили, ведь все модернизированные M-55S в дальнейшем «эксплуатировались», не покидая мест хранения. В итоге в 2016 году Словения пыталась их продать хоть кому-нибудь. Однако желающих не нашлось.

И только в 2022-м с помощью Германии словенцам таки удалось избавиться от своего броненеликвида. Согласно придуманной схеме, 28 М-55S передаются немецкой стороне, а в замен ВС Словении получает 45 совершенно новых военных грузовиков Rheinmetall MAN KAT1 8x8. А затем Германия отправила все М-55S на Украину — фактически «на убой».

Поскольку даже в модернизированном виде 60-летняя боевая машина на современном поле боя может играть роль разве что мишени. Тем более на Украине, где сейчас любой, даже современнейший танк — легкая и лакомая цель для стай ударных дронов даже в полосе 10-15 км от ставшей условной линии фронта.

Таким образом, высокие шансы уцелеть (на радость любителям истории военной техники) есть только у двух единиц М-55S: тех, что остались на родине в качестве экспонатов в местном военном музее...