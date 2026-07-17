Ради красного словца: хохлы похвастались своим противокорабельным ракетным комплексом

На фоне жестокого «факапа» украинской ПВО, не способной отразить мощные удары российских ракет и дронов, бандеровское ТВ решило отвлечь свою паству от невеселых мыслей красивым репортажем о «незалежном» противокорабельном комплексе «Нептун». Который фактически простаивает без дела.

Крайне «духоподъемная» идея посетила укронацистских политтехнологов: показать репортаж о полигонном пуске из противокорабельного ракетного комплекса Р-360 «Нептун», расхваливая его ТТХ на фоне еженощных массированных «прилетов» по киевском оборонным предприятиям и разносу российскими беспилотниками портово-логистической инфраструктуры Одессы, Николаева, Черноморска с Измаилом.

Это помимо не очень быстрого, но методично-неотвратимого «наката» российской сухопутной группировки по всей линии боевого соприкосновения. Зато, народ, смотрите, какая у нас тут ракетулька имеется. Правда, нам ею стрелять некуда, но это ерунда — «во-первых, это красиво...».

На самом деле, украинский береговой ракетный комплекс Р-360 «Нептун» ‑ технологическое наследие проклинаемого хохлами СССР. Его ракета — практически полный аналог принятой в 2003 году на вооружение российской армии крылатой ракеты Х-35. Испытания которой начались аж в 1983 году.

В СССР планировали собирать корпуса Х-35 на Харьковском авиационном заводе, а реактивные двигатели для нее выпускать на запорожском «Мотор Сич». Понятно, что при таком технологическом заделе соорудить собственную Х-35 под названием «Нептун» киевской хунте особого труда не составило. Хотя и потребовало изрядного количества времени: на вооружение ВСУ ее поставили только в 2020 году.

В качестве шасси для ракетного комплекса Р-360 «Нептун» изначально планировался КрАЗ-7634НЕ с колесной формулой 8х8. Однако в серию комплекс пошел на бескапотной «тележке» Tatra T815-7 (T817 Force) — тоже в четырехосном полноприводном варианте. Четырехракетную пусковую установку Р-360 «Нептун» водрузили на шасси второго поколения (2016-2023) T817 Force — с удлиненной кабиной с двумя рядами сидений, выпускаемое «военным» подразделением Tatra ‑ Tatra Defence Vehicles.

Габариты шасси составляют 9470х2550х2730 мм. Снаряженная масса — 13 тонн. Грузоподъемность — до 21 тонны. В движение машину приводит 600-силный дизель Cummins. В трансмиссии 8х8 применена 14-ступенчатая МКП с демультипликатором.

Сама крылатая ракета Р-360 устанавливается на пусковую в транспортно-пусковом контейнере. Ее стартовая масса — 870 кг. Длина со стартовым ускорителем ‑ 5,5 метра. Диаметр корпуса — 380 мм. Вес боевой части — 150 кг. Паспортная дальность стрельбы — 7280 километров. Скорость — до 900 км/ч. Высота полета над гребнем волны — от 3 до 10 метров.

В район цели она идет либо по счислению, либо по координатам GPS. Вблизи цели включается радиолокационная головка самонаведения. Хохлы утверждают, что «Нептун» может использоваться не только по морским, но и по наземным целям. Известно и заявление ВСУ о случае поражения с помощью Р-360 российского ЗРК С-400.

Не исключено, что бандеровцы действительно стреляли по такой цели, но объективных подтверждений попадания в открытом доступе не обнаруживается. Ну и байку про крейсер «Москва» и «Нептун» хохлы до сих пор друг другу с придыханием рассказывают. Вот только все это не отменяет простейшего факта: уже много лет хохлятские «Нептуны» фактически бездействуют.

Разве что время от времени их пытаются применять в ходе комбинированных ракетных ударах по нашей территории. В ходе которых клоны старушки Х-35 сбивает российская ПВО. А хохлам остается лишь снимать пропагандистские ролики о своем «чудо-оружии». И смотреть их под грохот взрывов российских баллистических и крылатых ракет в «букете» с беспилотниками «Герань».