Загнанные в угол: почему новый украинский ЗРК Stash не спасет ПВО Киева

Российская армия продолжает наращивать интенсивность и масштаб комбинированных ударов по военным объектам киевского режима. Только в ночь на 14 мая нами был нанесен один из самых мощных ударов за все время специальной военной операции — по противнику отработали около 1500 ударных беспилотников и 56 высокоточных ракет различных типов. А за неделю со 2 по 8 мая ВС РФ провели шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, поразив предприятия украинского ВПК, объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, военные аэродромы, склады боеприпасов, места хранения и запуска БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. На фоне очевидной неспособности украинской ПВО справляться с массированными налетами «страна 404» лихорадочно ищет новые средства защиты — но получается, мягко говоря, не очень.

Американская «помощь» в виде прицепа с вертолетными ракетами обернулась для бандеровцев дорогой и уязвимой игрушкой

Очередной попыткой укронацистов залатать дыры в своей противовоздушной обороне стал зенитный ракетный комплекс Stash, применение которого впервые зафиксировали в зоне СВО в начале мая. По данным украинской стороны, комплекс был задействован при отражении одной из массированнвх атакк, в которой участвовало более 400 ударных беспилотников.

Но несмотря на громкие заявления киевской пропаганды о «прорывной разработке», ничего собственно украинского в Stash нет. Комплекс создан американской компанией V2X и представляет собой удешевленную версию уже известного самоходного комплекса Tempest DASH той же фирмы, который ранее монтировался на легких тактических багги Can-Am Maverick X3.

Радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой — израильского производства, компании RADA. Ракеты AGM-114L Longbow Hellfire — из американских арсеналов. Иными словами, перед нами очередное подтверждение того, что коллективный Запад по-прежнему рассматривает Украину как удобный полигон для испытания своих вооружений и продолжает курс на войну с Россией чужими руками.

Как же устроен Stash? Конструктивно эта штуковина предельно проста: буксируемый четырехколесный прицеп, на котором смонтированы две направляющие с ракетами Hellfire, компактная радиолокационная станция полусферического обзора и оптико-электронный канал с системой дневного и ночного видения. Принцип работы выглядит так: РЛС или оптика обнаруживают беспилотник, цель берется на автоматическое сопровождение, пусковая разворачивается и производит залп.

Главное преимущество системы — использование модификации Longbow Hellfire с активной радиолокационной головкой самонаведения миллиметрового диапазона (94 ГГц). В отличие от классических Hellfire с лазерным наведением, эта ракета работает по принципу «выстрелил и забыл»: после пуска она сама находит и захватывает цель, что позволяет пусковой установке немедленно переключаться на следующий объект.

Заявленная дальность — от 7 до 11 километров, скорость — около 1,3 Маха. Радиолокационный принцип наведения чисто теоретически удобен для перехвата «Гераней», у которых слабая тепловая сигнатура, делающая их трудной целью для ПЗРК Stinger.

Логика появления Stash очевидна: ВСУ испытывают серьезный дефицит таких боеприпасов как Patriot, NASAMS и IRIS-T. Стрелять дорогущими стратегическими перехватчиками по дешевым «Гераням» — путь к финансовому краху. Вот Запад и пытается подсунуть Киеву промежуточный слой обороны. Но Stash вряд ли станет угрозой для наших беспилотников, поскольку при ближайшем рассмотрении новинка оказывается набором проблем, а не их решением. Ведь, по мнению военных экспертов у комплекса хватает критических недостатков.

Во-первых, экономика. Стоимость современных модификаций Hellfire, согласно открытым американским данным, колеблются в диапазоне от 99 000 до 150 000 долларов и выше в зависимости от партии. При этом производственная себестоимость «Герани» оценивается значительно ниже — около $50 000. Иными словами, чем активнее украинцы будут применять Stash против массированных налетов, тем быстрее опустеет западный арсенал и кошелек Киева.

Во-вторых, демаскировка. Буксируемая пусковая работает в связке с активной РЛС, излучение которой легко обнаруживается средствами радиотехнической разведки. Стационарное или полустационарное расположение комплекса вокруг энергообъектов, складов и аэродромов превращает его в идеальную мишень. В отличие от самоходных систем, прицеп лишен возможности быстро сменить позицию после стрельбы — именно ради удешевления конструкторы пожертвовали мобильностью. «Охотник» сам становится «дичью» для российских разведывательно-ударных средств.

В-третьих, ограниченность по типам целей. Stash рассчитан исключительно на низкоскоростные низковысотные объекты — дроны, вертолеты, тихоходные самолеты. Против крылатых ракет, применяемых ВС РФ, вероятность поражения близка к нулю — возможно лишь случайное совпадение благоприятных факторов. Что касается баллистических целей, то для Stash они вообще недосягаемы. То есть основной арсенал российских средств воздушного нападения новинка не закрывает в принципе.

В-четвертых, тактические ограничения. Дальность в 7-11 км и делают комплекс пригодным лишь для точечной обороны конкретного объекта. Создать сплошное прикрытие критической инфраструктуры такими средствами невозможно — потребовалось бы развернуть сотни прицепов с соответствующим количеством расчетов, РЛС и боезапасом, чего ни промышленность Запада, ни логистика Украины обеспечить не в состоянии.

Короче говоря, появление на вооружении хохла Stash наглядно показывает, в какое положение загнана украинская ПВО. Стратегические комплексы испытывают дефицит ракет, а доступные альтернативы либо слишком дороги для массового применения, либо технически беспомощны против большей части российского ударного арсенала. Попытка собрать «эконом-вариант» из вертолетной американской ракеты и израильского радара на прицепе — это не прорыв, а признание того, что прежние средства уже не справляются.

Российские комбинированные удары, сочетающие сотни беспилотников с крылатыми и баллистическими ракетами, продолжают пробивать украинскую противовоздушную оборону, методично уничтожая военно-промышленные предприятия, энергетику, логистические узлы и места базирования вражеских БПЛА. Никакого реального противоядия Киев и его западные кураторы предложить не могут — а интенсивность и точность ударов ВС РФ будут только расти.