Результат «военного тюнинга» по-украински — СБА «Новатор» — стоит на вооружении частей украинской нацгвардии и ВСУ еще с довоенных времен. В ходе конфликта хохлы применяли эту технику практически во всех своих наступательно-отступательных операциях и потому даже удивительно, как их «Новаторы» умудрились дожить до сих пор.

Опубликованные относительно недавно кадры подбитого где-то на просторах ДНР украинского броневика СБА «Новатор» свидетельствуют, что этот железный «ветеран», как ни странно, все еще встречается на вооружении ВСУ. Мы сознательно употребили выражение «как ни странно», поскольку эта разновидность бронетехники на редкость слабо приспособлена к настоящим боевым действиям.

Фактически, это полицейский броневик. Неспроста же в 2018-2019 годах компания «Украинская бронетехника» поставляла его подразделениям местной нацгвардии, то есть, по сути, внутренним войскам. Воевать с безоружной толпой на нем — вполне милое дело. А пытаться решать какие-то боевые задачи вблизи линии боевого соприкосновения — практически самоубийство.

Дело в том, что с технической точки зрений СБА «Новатор» ‑ это пикап Ford F-550, в арсенале которого рамное полноприводное шасси с турбодизельным 6,7-литровым V8 семейства Ford OHV Power Stroke мощностью 300 л.с. и шестиступенчатым «автоматом». В ходе его «модернизации» хохлы заменили внешние детали кузова стоковой модели на нетолстые пластины стальной брони, оставив салон в неприкосновенности.

Поэтому в кабине «тюнингованного» ТС, как и у исходной модели, может поместиться не более пяти пехотинцев, включая водителя. А кузов сзади предназначен для перевозки грузов. Существует также модификация «Новатора», в которой место грузовой платформы занимает продолжение пассажирской кабины с шестью сиденьями внутри — по три с каждого борта.

Полная масса бронированного F-550 под названием СБА «Новатор» вплотную приближается к семи тоннам. Что близко к техническому пределу его шасси. Своему экипажу броневик предоставляет откровенно слабенькую защиту. Производитель заявляет о стойкости к выстрелу из винтовки СВД пулей ЛПС («легкая пуля со стальным сердечником») с расстояния 10 метров, а также подрыву пары ручных гранат под днищем.

По сравнению с характеристиками стандартного натовского MRAP (защищенного ТС) — откровенно слабо. Подойдет разве что безоружных демонстрантов разгонять. Тем не менее, укронацисты вооружали «новаторов» либо крупнокалиберными 12,7-мм пулеметами, либо противотанковыми ракетными комплексами «Стугна». И пытались на них (как и на прочих МRAP) ходить в «контрнаступы» ‑ например, в Запорожье, в Курской области.

Чем эти мероприятия закончилось для большей части участвовавшей в них украинской бронетехники все прекрасно осведомлены. Ударный дроны, артиллерия и мины собрали тогда обильную жатву «брони» и логистических машин ВСУ. В случае с «Новатором» все было тоже печально, поскольку попытка оснастить его серьезными противодронными решетками сразу наталкивается на весовые ограничения. Одно лишь бронирование «сожрало» почти весь запас грузоподъемности. Повышенный вес радикально снижает ресурс практически всех узлов подвески и трансмиссии, падают проходимость, динамика, максимальная скорость машины.

Впрочем, соображения правильной эксплуатации «Новаторов» хохла, скорее всего, мало заботят. Эта полицейская машина в прифронтовых условиях становится практически одноразовой техникой. Первый же встреченный ею ударный дрон под управлением опытного оператора обычно ставит жирно полыхающую точку в карьере ТС. Кого интересует долговременный ресурс машины-смертника?

Что, собственно, и произошло с «Новатором» из ДНР. А поставок новых броневичков этого типа хохол если и дождется когда-нибудь, то совсем не скоро. Его производитель ‑ «Украинская бронетехника» ‑ зарегистрирован в Киеве. То есть в городе, с недавних пор превратившемся в крайне неуютное для военных заводов место.