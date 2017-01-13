АВТОВАЗ будет собирать свои машины в Иране

Об этом сообщил президент компании Николя Мор на пресс-конференции «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ). Разумеется, отечественному автогиганту в этом помогут «старшие товарищи» из Renault. При этом, подчеркнул г-н Мор, в проекте будет участвовать и местный автопроизводитель, поскольку законы этой страны предусматривают серьезную локализацию производства — никакой «отверточной сборки».

Напомним, что АВТОВАЗ, как и почти все представленные в России автостроители, очень активно занимаются различными экспортными проектами, в чем их поддерживает правительство страны.

Те же тольяттинцы рассчитывают заметно усилить свое присутствие в Центральной Азии (Киргизия, Таджикистан, Грузия) через Казахстан. Последний станет ее опорным пунктом, для чего в Усть-Каменогорске идет строительство автозавода. И вот — «иранский проект». Этот рынок привлекателен своей емкостью, составляющей, по словам Николя Мора, без малого 1 500 000 авто в год.

Какие модели планируется собирать в Иране он не уточнил, но, скорее всего, ими станут новинки компании LADA XRAY и LADA Vesta. Хотя не исключено, что иранцам предложат и нестареющуюю LADA 4×4. Которую волжане в последнее время усиленно модернизируют.