Подержанные иномарки без ЭРА-ГЛОНАСС все-таки разрешат ввозить в Россию

Требования к обязательному оснащению машин приемниками экстренного реагирования действуют в нашей стране чуть больше месяца. За это время на дальневосточной таможне зависли сотни подержанных «японок», не оборудованных «тревожными кнопками», а значит и не имеющими возможности ездить по российским дорогам и направлениям.
Приморский губернатор воспользовался шансом попиарить себя любимого и обратился к полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу с просьбой ввести временный мораторий на ввоз иномарок, не подпадающих под контроль всевидящего «Большого брата».