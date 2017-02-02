Подержанные иномарки без ЭРА-ГЛОНАСС все-таки разрешат ввозить в Россию

Он предлагает дать время разработчикам законопроекта для определения четкого алгоритма оформления импортируемых машин с учетом последующей инсталляции в них модулей ЭРА-ГЛОНАСС самим автовладельцем. Сейчас же совершенно непонятно, куда и к кому можно обратиться за помощью в установке этой системы, не говоря уже о проверке ее работы.

Хотя сам глава Минпромторга г-н Мантуров не раз говорил о том, что будет поддерживать автовладельцев, желающих самостоятельно «вооружиться» ЭРА-ГЛОНАСС. Но как это сделать частнику — не объяснил до сих пор.

Возвращаясь же к губернаторскому прошению, с большой долей вероятности можно полагать, что власти страны вряд ли пойдут ему навстречу, ведь даже крупным автостроителям с локализованными в России производствами, просившими отложить на некоторое время введение требований поголовного оснащения авто клавишами SOS, было отказано, даже несмотря на то, что им готов был уступить сам Дмитрий Медведев. А отменять уже действующий закон никто не будет и подавно. Хотя чем черт не шутит.