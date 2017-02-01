Выбираем премиальный кроссовер по цене новой Chevrolet Niva

Фото: GM-AVTOVAZ
Можно ли приобрести люксовый кроссовер именитой марки, имея в кармане немногим больше 500 000 рублей? Вполне! Конечно, эти машины не будут идеальны и наверняка потребуют дополнительных вложений. Но ведь ездить пусть и на подержанном, но «премиуме» для многих россиян дорогого стоит — как в прямом, так и в переносном смысле. Или нет?

Вячеслав Василенко

Безусловно, за «пол-лимона» можно взять с нуля неплохо нафаршированный китайский «паркетник» Lifan X50 или новехонькую Chevrolet Niva, причем это уже не кроссовер, а универсальный внедорожник с завидным off-road потенциалом. Правда, престижными их не назовешь, да и проблем они порой доставляют не меньше, если и не больше, чем видавшие виды иномарки.

К слову, подержанные импортные машины сегодня позволяют экономить на обслуживании, ибо неоригинальных запчастей на рынке — видимо-невидимо, а менять их за недорого научились едва ли не в любой гаражной мастерской. Что, уговорили мы вас? Тогда давайте посмотрим, чем можно поживиться на «вторичке» в рамках означенного бюджета.

Фото: Mercedes

MERCEDES-BENZ M-КЛАССА

Если раньше о «Мерседесе» большинство из нас могло только мечтать, то сегодня владельцем «большого черного джипа» стать проще простого. Второе поколение М-класса с кузовом W164 легко вписывается в диапазон от 500 000 до 600 000 рублей. Правда, на пробег менее 120 000 км рассчитывать не приходится. В среднем немецкие кроссоверы 2005−2006 годов выпуска, если верить авторам представленных на автобарахолках объявлений, накрутили по 150 000 — 170 000 км.

Самым «бюджетным» мотором является 3,5-литровый агрегат мощностью 272 «лошадки» — за год откладывания в «заначку» на налог как раз хватит. Тягу на обе оси передает традиционный гидромеханический «автомат». Главное, постараться найти машину без пневмоподвески, а то для ее ремонта придется бежать за кредитом.

Впрочем, за роскошный салон и обилие премиальных опций «Мурзику» многое можно простить. Тут вам и трехзонный климат, и круиз-контроль, и люк, и кресла с функцией памяти настроек. Разумеется, достойная акустическая система, электропакет — полнее некуда, «кожа-рожа-все дела»… Какая уж там «Шнива», да?

Фото: BMW

BMW X5

Закрепивший за собой статус автомобиля для четких пацанов, баварский кроссовер первого поколения вполне укладывается в рамки заявленного бюджета. Правда, в отличие от «Мерседеса» он будет чуточку старше — примерно 2002−2004 годов выпуска.

Естественно, и пробег у полноприводного Х5 (Е53) куда более пугающий. Вам несказанно повезет, если удастся отрыть машинку, намотавшую меньше 200 000 км. Как бы то ни было, 3-литровый 231-сильный мотор отлично показал себя с точки зрения неубиваемости, хоть в ряде случаев и грешит чрезмерным потреблением масла. В компании с ним трудится довольно шустрая автоматическая коробка передач о пяти ступенях.

Ну, а по части оснащения «Икс» ни в чем не уступает М-классу. Более того, можно отыскать авто с плюшками вроде биксенона, встроенных телефона и телевизора. И даже если они не работают — не важно: об этом все равно никогда не узнают соседи по потоку, глотающие после вашего светофорного старта пыль.

Фото: Land Rover

LAND ROVER RANGE ROVER

Не удивляйтесь, но и этот брутальный «здоровяк» может стать вашим чуть более, чем за 500 000 временно укрепляющихся рублей. Средний пробег британского внедорожника c постоянным полным приводом 2003−2005 годов выпуска составляет 150 000−170 000 км. Причем в эти цифры действительно можно верить, ибо Range Rover чаще простаивает в сервисе, нежели ездит по дорогам.

Впрочем, если вы готовы отдать кровные за агрессивный внешний вид и роскошный интерьер, то вперед и с песней! По крайней мере, стоящий во дворе «Ренжик» соседи точно оценят.

Особых нареканий, пожалуй, не вызывает лишь мотор автомобиля — 4,4-литровый агрегат, развивающий 286 сил. Если, конечно, не брать во внимание его неприличный аппетит — судя по отзывам владельцев, движок нещадно пожирает и масло, и «горючку». Хотя бывают и исключения. Надеемся, что именно на них вы и наткнетесь.

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1 февраля 2017
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