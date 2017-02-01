Выбираем премиальный кроссовер по цене новой Chevrolet Niva

Безусловно, за «пол-лимона» можно взять с нуля неплохо нафаршированный китайский «паркетник» Lifan X50 или новехонькую Chevrolet Niva, причем это уже не кроссовер, а универсальный внедорожник с завидным off-road потенциалом. Правда, престижными их не назовешь, да и проблем они порой доставляют не меньше, если и не больше, чем видавшие виды иномарки.

К слову, подержанные импортные машины сегодня позволяют экономить на обслуживании, ибо неоригинальных запчастей на рынке — видимо-невидимо, а менять их за недорого научились едва ли не в любой гаражной мастерской. Что, уговорили мы вас? Тогда давайте посмотрим, чем можно поживиться на «вторичке» в рамках означенного бюджета.