Продажи Hyundai Solaris сократились в России вдвое

Как сообщает пресс-служба компании, самой продающейся моделью по-прежнему остается Hyundai Solaris, который разошелся тиражом в 2886 машин. Впрочем, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, продажи автомобиля рухнули на 48,7%. Но при этом надо отметить что, во-первых, в январе покупательская активность всегда гораздо ниже, чем в другие месяцы и, во-вторых, нельзя забывать, что в ближайшие дни состоится официальная премьера «Соляриса» следующего поколения. Ожидается, что уже в конце февраля дилеры начнут принимать заказы на новый автомобиль. Очевидно, что после выхода новинки на рынок продажи модели вырастут.

Компактный кроссовер Creta стремительно набирает обороты и приближается к лидеру — за месяц было реализовано 2565 машин. Замыкает тройку самых востребованных моделей компании кроссовер Tucson: в его пользу сделали выбор 346 человек.

Несмотря на снижение продаж автомобилей на российском рынке, мировые показатели Hyundai за первый месяц 2017 года улучшились на 1,3%: по всему миру было продано 342 600 машин.