Продажи Hyundai Solaris сократились в России вдвое

Фото: www.carwallpapers.cc
Корейская Hyundai отчиталась о результатах российских продаж за январь 2017 года. Согласно представленным данным, в минувшем месяце компании удалось реализовать 6694 автомобиля, что на 16,4% меньше, чем в январе 2016-го.

Виктория Базылева

Как сообщает пресс-служба компании, самой продающейся моделью по-прежнему остается Hyundai Solaris, который разошелся тиражом в 2886 машин. Впрочем, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, продажи автомобиля рухнули на 48,7%. Но при этом надо отметить что, во-первых, в январе покупательская активность всегда гораздо ниже, чем в другие месяцы и, во-вторых, нельзя забывать, что в ближайшие дни состоится официальная премьера «Соляриса» следующего поколения. Ожидается, что уже в конце февраля дилеры начнут принимать заказы на новый автомобиль. Очевидно, что после выхода новинки на рынок продажи модели вырастут.

Компактный кроссовер Creta стремительно набирает обороты и приближается к лидеру — за месяц было реализовано 2565 машин. Замыкает тройку самых востребованных моделей компании кроссовер Tucson: в его пользу сделали выбор 346 человек.

Несмотря на снижение продаж автомобилей на российском рынке, мировые показатели Hyundai за первый месяц 2017 года улучшились на 1,3%: по всему миру было продано 342 600 машин.

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4 февраля 2017
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