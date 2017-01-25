Новый Hyundai Solaris: что скрывает от будущих владельцев производитель

Что примечательно, по сравнению с китайским «собратом» Hyundai Verna, наш «Солярис» оказался на 25 мм длиннее и на 9 мм выше. Увеличился и клиренс, но насколько — источник не уточняет. Габариты новинки — 4405×1729×1469 мм. Ура — растянутая на 30 мм колесная база позволит задним пассажирам с комфортом размещаться в салоне, не упираясь коленями в передние кресла.

В ходе адаптации автомобиля к российским условиям эксплуатации корейцы перенастроили подвеску, добавили шумопоглощающих материалов и «придушили» 1,4-литровый мотор, который теперь стыкуется только с шестиступенчатыми коробками передач, до «антиналоговых» 99 сил.

Старший двигатель объемом 1,6 л по мощности остался прежним — 123 «лошадки», однако максимальный крутящий момент снизился со 155 до 150 Нм. Возможно, это сделано для того, чтобы расширить полку момента, придав мотору большую эластичность.

Впрочем, не исключено, что корейцы модернизировали коробки, а оптимизация движка под их характеристики сказалась на формальном уменьшении тяги. Как бы там ни было, разница в показателях несущественная, поэтому говорить о потере мощности не приходится.