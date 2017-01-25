Новый Hyundai Solaris: что скрывает от будущих владельцев производитель

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Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» источник на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», Hyundai Solaris нового поколения, адаптируясь к российскому рынку, получил увеличенный дорожный просвет, новые опции и «антиналоговый» мотор.

Мирон Горин

Что примечательно, по сравнению с китайским «собратом» Hyundai Verna, наш «Солярис» оказался на 25 мм длиннее и на 9 мм выше. Увеличился и клиренс, но насколько — источник не уточняет. Габариты новинки — 4405×1729×1469 мм. Ура — растянутая на 30 мм колесная база позволит задним пассажирам с комфортом размещаться в салоне, не упираясь коленями в передние кресла.

В ходе адаптации автомобиля к российским условиям эксплуатации корейцы перенастроили подвеску, добавили шумопоглощающих материалов и «придушили» 1,4-литровый мотор, который теперь стыкуется только с шестиступенчатыми коробками передач, до «антиналоговых» 99 сил.

Старший двигатель объемом 1,6 л по мощности остался прежним — 123 «лошадки», однако максимальный крутящий момент снизился со 155 до 150 Нм. Возможно, это сделано для того, чтобы расширить полку момента, придав мотору большую эластичность.

Впрочем, не исключено, что корейцы модернизировали коробки, а оптимизация движка под их характеристики сказалась на формальном уменьшении тяги. Как бы там ни было, разница в показателях несущественная, поэтому говорить о потере мощности не приходится.

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По умолчанию седан оснащен электронной системой курсовой устойчивости, усилителем экстренного торможения, датчиками давления в шинах и приемником ЭРА-ГЛОНАСС. Разумеется, подушками безопасности и антиблокировочной системой тормозов.

Прелести жизни вроде «противоугонки», кондиционера, электростеклоподъемников и прочих обогревов, дилеры предложат лишь за дополнительную плату, о чем помимо прочего свидетельствует размещенный на сайте Росстандарта документ с общими техническими характеристиками машины. Более детальные подробности о новинке мы узнаем на ее презентации 6 февраля.

Стоит добавить, что на питерском предприятии компании уже стартовала тестовая сборка нового Hyundai Solaris. Предприятие работает в трехсменном режиме, включая ночную смену, а прием заказов на авто дилеры должны открыть во второй половине февраля.

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25 января 2017
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