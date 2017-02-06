Cостоялась презентация нового Hyundai Solaris для России

Фото: Вячеслав Василенко
В Москве состоялась презентация нового Hyundai Solaris. Второе поколение популярного корейского седана выходит на российский рынок. Старт продаж ожидается в середине февраля 2017.

Вячеслав Василенко

Корейская Hyundai представила новую генерацию своей бюджетной модели Solaris. Начало продаж — сообщил порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель компании — ожидается на следующей неделе.

Как сообщил презентовавший модель исполнительный директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, машина получила два мотора объемом 1,4 и 1,6 литра мощностью 99 л. с и 123 л.с. с системой изменения фаз газораспределения. В трансмиссии применены 6-ступенчатые АКП и МКП. Кузов нового Hyundai Solaris на 30 мм длиннее предшественника.

Передняя подвеска — типа «макферсон», сзади — «полузависимая балка», полностью перенастроенная по сравнению с предыдущей моделью. Усилитель руля- электрический.

В базовой комплектации предусмотрена система экстренного реагирования на базе ЭРА-ГЛОНАСС, система динамической стабилизации, датчик давления в шинах. В интерьере заметно более эргономичное расположение органов управления, блоков климат-контроля и мультимедиа.

Центральная консоль слегка развернута в сторону водителя а-ля BMW. В дизайне нового Hyundai Solaris явно просматриваются нотки агрессивности, а вместе с тем элегантности — не в последнюю очередь благодаря массивной радиаторной решетке, скошенным бамперам и стреловидным фонарям. Машина теперь комплектуется «выкидным» ключом зажигания, и будет продаваться в четырех комплектациях.

В качестве дополнительного оборудования предлагаются навигационная система, подлержка Apple Сarplay и Android Auto (впервые для авто бюджетного сегмента), камера заднего вида, функция дистанционного открывания багажника, фирменные литые диски, подогрев задних сидений, руля и лобового стекла.

Помимо прочего, владельцы нового «Соляриса» наверняка оценят бесключевой доступ в салон, систему «старт-стоп» и светодиодную оптику. О ценах на Hyundai Solaris свежего поколения официально пока не сообщается.

автопродажи, авторынок, седан, бюджетные авто
6 февраля 2017
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