Cостоялась презентация нового Hyundai Solaris для России

Корейская Hyundai представила новую генерацию своей бюджетной модели Solaris. Начало продаж — сообщил порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель компании — ожидается на следующей неделе.
Как сообщил презентовавший модель исполнительный директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, машина получила два мотора объемом 1,4 и 1,6 литра мощностью 99 л. с и 123 л.с. с системой изменения фаз газораспределения. В трансмиссии применены 6-ступенчатые АКП и МКП. Кузов нового Hyundai Solaris на 30 мм длиннее предшественника.
Передняя подвеска — типа «макферсон», сзади — «полузависимая балка», полностью перенастроенная по сравнению с предыдущей моделью. Усилитель руля- электрический.