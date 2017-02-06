Cостоялась презентация нового Hyundai Solaris для России

В базовой комплектации предусмотрена система экстренного реагирования на базе ЭРА-ГЛОНАСС, система динамической стабилизации, датчик давления в шинах. В интерьере заметно более эргономичное расположение органов управления, блоков климат-контроля и мультимедиа.

Центральная консоль слегка развернута в сторону водителя а-ля BMW. В дизайне нового Hyundai Solaris явно просматриваются нотки агрессивности, а вместе с тем элегантности — не в последнюю очередь благодаря массивной радиаторной решетке, скошенным бамперам и стреловидным фонарям. Машина теперь комплектуется «выкидным» ключом зажигания, и будет продаваться в четырех комплектациях.