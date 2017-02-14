Lexus представит гибридную версию LS в марте

Производитель пока не раскрывает технических характеристик новинки, но эксперты Motor1 предполагают, что LS 500h обзаведется тем же агрегатом, что и LC 500h. Под капотом последнего располагается 3,5-литровый бензиновый V6 мощностью 295 л.с. и 59-сильный электромотор. В паре с ними трудятся четырехступенчатая автоматическая коробка или вариатор.

Помимо LS 500h, Lexus покажет компактное купе RC и его «заряженную» версию RC F, а также кроссоверы NX и RX. Напомним, автомобильный салон в Женеве будет принимать посетителей с 9 по 19 марта.