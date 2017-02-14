Lexus представит гибридную версию LS в марте

Фото: www.motor1.com
Премиальный японский бренд Lexus покажет гибридную модификацию флагманского седана LS на мотор-шоу в Женеве. Автомобиль будет выглядеть также, как и традиционная модель, только на нижней части задних дверей появится «гибридный» значок.

Виктория Базылева

Производитель пока не раскрывает технических характеристик новинки, но эксперты Motor1 предполагают, что LS 500h обзаведется тем же агрегатом, что и LC 500h. Под капотом последнего располагается 3,5-литровый бензиновый V6 мощностью 295 л.с. и 59-сильный электромотор. В паре с ними трудятся четырехступенчатая автоматическая коробка или вариатор.

Помимо LS 500h, Lexus покажет компактное купе RC и его «заряженную» версию RC F, а также кроссоверы NX и RX. Напомним, автомобильный салон в Женеве будет принимать посетителей с 9 по 19 марта.

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14 февраля 2017
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