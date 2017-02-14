Свидание в машине — лучший подарок ко Дню святого Валентина

Вы можете относиться к тем, кто этот праздник вообще не признает, однако ваша дама сердца может думать иначе. Большинство девушек ждут в этот день красивых поступков от своих избранников, сердечек, цветочков и прочей розовой мишуры — и что же делать, если времени на подготовку романтического вечера остается совсем немного, а удивить любимую нужно? Вспомните себя в суровые студенческие годы, когда денег порой не хватало даже на ужин в недорогом кафе, а дома, куда хотелось пригласить возлюбленную, круглосуточно дежурили родители. В арсенале у вас тогда был только старенький, но преданный автомобиль. Вы когда-нибудь приглашали девушку на свидание (не на быстрый секс, а именно -- на свидание) в машину?
Ваш железный друг и сейчас поможет сразить вторую половинку. Вы только представьте, насколько это романтично и необычно! На очередном девчачьем собрании ее подружки будут уныло делиться впечатлениями о скучных походах в кино, об очередях на выставках, о медлительных официантах, а ваша любимая будет сиять от счастья и с гордостью рассказывать о том, какой вы у нее изобретательный.
Создать романтическую обстановку можно при помощи парочки воздушных шариков, ароматизаторов, букета роскошных цветов и расслабляющей музыки, которая наверняка найдется в вашем плей-листе. Заранее продумайте, куда вы отправитесь, чтобы не мучить и без того измотанную на работе спутницу в изнурительных пробках — и желательно выбрать тихое безлюдное место, чтобы в самый пикантный момент не услышать «дорогой, я не могу, здесь же люди!»
Цветы можно торжественно вручить еще при встрече, а когда вы наконец приедете на место, достаньте бутылочку игристого — наполните бокал дамы, а сами ни в коем случае не пейте, чтобы исключить возможность завершения этого прекрасного вечера в компании менее романтичных сотрудников ДПС. О том, что девушки любят покушать, вы помните, поэтому позаботьтесь, чтобы к напиткам прилагались и сладкие угощения. Дальше все зависит от вашего обаяния и фантазии. Только, пожалуйста, не теряйте, словно вы снова ненасытный подросток, голову — ваши необдуманные прикосновения могут спугнуть мечтательную принцессу и свести на нет все старания.
Впрочем, это, наверное, зависит от предпочтений дамы — страстные особы наоборот заскучают после первых пятнадцати минут вашего бездействия. Тем не менее, все девушки любят подобного рода авантюры, и если вы подведете к моменту близости грамотно и в традициях любимой — вы оба с наслаждением будете вспоминать эту встречу еще долгие годы. Правда, этот сценарий подойдет только в том случае, если ваше свидание с этой девушкой — уже не первое.