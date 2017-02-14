Свидание в машине — лучший подарок ко Дню святого Валентина

Ваш железный друг и сейчас поможет сразить вторую половинку. Вы только представьте, насколько это романтично и необычно! На очередном девчачьем собрании ее подружки будут уныло делиться впечатлениями о скучных походах в кино, об очередях на выставках, о медлительных официантах, а ваша любимая будет сиять от счастья и с гордостью рассказывать о том, какой вы у нее изобретательный.

Создать романтическую обстановку можно при помощи парочки воздушных шариков, ароматизаторов, букета роскошных цветов и расслабляющей музыки, которая наверняка найдется в вашем плей-листе. Заранее продумайте, куда вы отправитесь, чтобы не мучить и без того измотанную на работе спутницу в изнурительных пробках — и желательно выбрать тихое безлюдное место, чтобы в самый пикантный момент не услышать «дорогой, я не могу, здесь же люди!»