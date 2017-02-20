АВТОВАЗ возвращается к пятидневной рабочей неделе

Впрочем, в режиме работы с четырьмя рабочими днями останутся сборочные линии Priora и 4×4, сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, в минувшем году было зафиксировано снижение спроса на автомобили, и в целях сохранения коллектива руководство АВТОВАЗа приняло решение ввести с 17 октября четырехдневную рабочую неделю.

Как стало известно ранее, в планах компании также значится увеличение экспорта на 50%. К слову сказать, с 21 февраля в Германии начинаются продажи модели Vesta, минимальная цена которой составит 12 490 евро.