Honda отзывает более 135 тысяч машин в России

Под отзывную кампанию подпадают автомобили моделей Civic 4D, CR-V, Jazz, FR-V, Legend 4D и 323 машины Acura (RDX), выпущенные в период с 2005 по 2016 год. Производителем была выявлена ошибка производственного процесса, в результате которой «эйрбеги» могут не сработать в случае возникновения аварии. Сотрудниками сервисных подразделений будет проведена проверка системы и замена газогенератора подушки безопасности.

Напомним, отзывные акции проводятся для владельцев абсолютно бесплатно вне зависимости от возраста автомобиля.