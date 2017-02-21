Honda запустит спорткар Project 2&4 в серийное производство

Как сообщает издание Motortrend, Honda уже подала заявку на патент, включающую в себя чертежи открытого спортивного автомобиля с алюминиевой рамой. На этих изображениях видно, что двигатель установлен в средней части транспортного средства, как и на концепте Project 2&4.

Несмотря на то, что патентные чертежи являют образ четырехколесного автомобиля, в свет может выйти и спорткар с тремя колесами. Отметим также, что концепт Project 2&4 был одноместным, однако версия, представленная в документах, похоже, имеет два кресла. В заявке поясняется, что заднее сиденье может сниматься в целях экономии топлива и снижении массы машины.

Напомним, концепт легкого 400-килограммового автомобиля был представлен с литровым V4 мощностью 212 л.с. Каким мотором укомплектует Honda свой новый спорткар — пока неизвестно. Ориентировочные сроки начала производства и дата премьеры также не разглашаются.