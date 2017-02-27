Аналитики прогнозируют рост продаж авто в России на 7%

Как утверждают эксперты PwC, спрос на российские автомобильные бренды должен увеличиться на 6% до 300 000 автомобилей, а на иномарки — до 290 000 машин. При этом реализация зарубежных моделей российского производства вырастет на 7% относительно минувшего года, до 810 000 машин — сообщает «АвтоБизнесРевю».

На российский автомобильный рынок влияют рост цен на нефть, динамика индекса потребительской уверенности и условия господдержки — именно с учетом этих аспектов специалистами PwC был составлен прогноз.

Напомним, по итогам января российский авторынок сократился на 5%, что по мнению экспертов «АвтоВзгляда», скорее свидетельствует о тенденции к дальнейшему снижению продаж, нежели их постепенному увеличению.