Не для всех: АВТОВАЗ подготовил новую версию LADA Vesta

Речь идет о модификации с пафосным названием Exclusive. В отличие от обычной «Весты» автомобиль в эксклюзивном по меркам Волжского автозавода исполнении похвастает более дорогими материалами отделки интерьера и хромированным декором кузова. В частности, салон преобразится за счет использования глянцевых вставок а-ля рояльный лак, металлических накладок на пороги и педали, а также новых кресел из кожи и алькантары. Финальным аккордом станут второй плафон освещения салона, новая архитектура торпедо и центрального тоннеля, иная обивка дверей и обтянутое кожей рулевое колесо. Такого в серийных машинах отечественного производства еще не было! Впрочем, это еще не все.

Снаружи LADA Vesta Exclusive будет щеголять хромированными молдинагми, дефлекторами и дверными ручками, а на крышке багажника появится оригинальный спойлер. Кроме того, машину посадят на дизайнерские колесные диски из легкого сплава, обутые в покрышки типоразмером 205/50 R17. Апогеем станут модные шильдики, указывающие на принадлежность авто к специальному изданию.