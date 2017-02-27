Не для всех: АВТОВАЗ подготовил новую версию LADA Vesta

Фото: АВТОВАЗ
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» исполняющий обязанности вице-президента по внешним и внутренним коммуникациям АВТОВАЗа Сергей Ильинский, вскоре перечень спецификаций седана LADA Vesta пополнится новой версией.

Вячеслав Василенко

Речь идет о модификации с пафосным названием Exclusive. В отличие от обычной «Весты» автомобиль в эксклюзивном по меркам Волжского автозавода исполнении похвастает более дорогими материалами отделки интерьера и хромированным декором кузова. В частности, салон преобразится за счет использования глянцевых вставок а-ля рояльный лак, металлических накладок на пороги и педали, а также новых кресел из кожи и алькантары. Финальным аккордом станут второй плафон освещения салона, новая архитектура торпедо и центрального тоннеля, иная обивка дверей и обтянутое кожей рулевое колесо. Такого в серийных машинах отечественного производства еще не было! Впрочем, это еще не все.

Снаружи LADA Vesta Exclusive будет щеголять хромированными молдинагми, дефлекторами и дверными ручками, а на крышке багажника появится оригинальный спойлер. Кроме того, машину посадят на дизайнерские колесные диски из легкого сплава, обутые в покрышки типоразмером 205/50 R17. Апогеем станут модные шильдики, указывающие на принадлежность авто к специальному изданию.

Техинком

Под капотом флагманского седана разместится задорный 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 122 силы, который может работать и с пятискоростной «механикой», и с однодисковым «роботом». Последний вариант, конечно, не самый лучший, ибо в паре со столь задумчивой и дерганной коробкой движок попросту не может полноценно реализовать свой потенциал. Впрочем, для тех, кто боится заглохнуть в пробке и не планирует обогнать ветер, ее способностей вполне себе хватит.

Что касается цен на модную «Весту», то тольяттинцы о них пока умалчивают. Но сомнений нет, что за все это богатство дилеры попросят прибавку к самой дорогой версии седана еще в несколько десятков тысяч рублей. Сегодня, напомним, люксовый вариант авто «Юбилейной серии» вазовцы оценивают в 760 000 рублей — за эти деньги покупатели получат машину с черной крышей, оснащенную мультимедийно-навигационным комплексом, Bluetooth-модулем, камерой заднего вида, подогревом лобового стекла, кондиционером и круиз-контролем. Надо сказать, что в очередь за такой LADA Vesta покупатели не выстраиваются. Поэтому вывод на рынок эксклюзивной версии продажи АВТОВАЗу отнюдь не поправит. Впрочем, иметь в своей линейке чисто имиджевый продукт ему никто не запрещает.

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27 февраля 2017
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