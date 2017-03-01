Chevrolet Aveo и Cruze получили сертификаты для реализации в России

Как пояснили в Союзе предприятий автомобильной отрасти Казахстана «Российской газете», одобрение типа транспортного средства действует на всей территории Евразийского союза, и при необходимости производитель может выбрать центр сертификации любой страны. В то же время в российском офисе General Motors, который теперь носит название «Кадиллак Россия», рассказали, что в компании не планируют возвращать полюбившиеся покупателям Aveo и Cruze на отечественный рынок. Напротив, в ближайшее время GM привезет к нам новый кроссовер Chevrolet Traverse, который был представлен на автосалоне в Детройте.

Напомним, Chevrolet приостановил поставку большинства своих моделей в Россию в 2015 году — автомобили Aveo и Cruze покинули рынок, несмотря на высокую популярность у покупателей. В настоящее время желающие могут приобрести лишь спортивные модели Camaro и Corvette, а также внедорожник Tahoe.