Названы 10 самых угоняемых в России автомобилей

Фото: gearheads.org
Если учесть, что еще каких-нибудь пять лет назад в России ежегодно угоняли более 100 тысяч машин, то прошлогодний результат демонстрирует весьма оптимистическую тенденцию. Посмотрим, какие автомобили больше всего по душе угонщикам?

Эдуард Раскин

Как сообщает издание «Свободная пресса», десятку самых угоняемых автомобилей возглавляет Hyundai Solaris — за 2016 год было угнано 1540 машин этой модели. Спасибо надо сказать в первую очередь штатной сигнализации, взломать которую может даже неопытный преступник. Ну и спрос на запчасти подстегивает злоумышленников — ведь автомобили воруют главным образом на разборку. На второй строчке находится древний ВАЗ-2106 — всего угнано 1114 штук. За ним следует KIA Rio, которого лишилось 1059 владельцев.

Угнанных Toyota Camry оказалось 967 единиц, и японский седан занял четвертое место. Ford Focus уступил «японке» совсем немного — от хозяев уехали 892 машины. Шестую строчку удерживает Toyota Corolla — угнано 649 экземпляров. За ней идут Toyota Land Cruiser (622 автомобиля), Renault Logan (445 машин), Toyota RAV4 (410 штук). Замыкает десятку Mazda3 — за 2016 год угнан 371 автомобиль.

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1 марта 2017
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