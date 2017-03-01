Названы 10 самых угоняемых в России автомобилей

Как сообщает издание «Свободная пресса», десятку самых угоняемых автомобилей возглавляет Hyundai Solaris — за 2016 год было угнано 1540 машин этой модели. Спасибо надо сказать в первую очередь штатной сигнализации, взломать которую может даже неопытный преступник. Ну и спрос на запчасти подстегивает злоумышленников — ведь автомобили воруют главным образом на разборку. На второй строчке находится древний ВАЗ-2106 — всего угнано 1114 штук. За ним следует KIA Rio, которого лишилось 1059 владельцев.

Угнанных Toyota Camry оказалось 967 единиц, и японский седан занял четвертое место. Ford Focus уступил «японке» совсем немного — от хозяев уехали 892 машины. Шестую строчку удерживает Toyota Corolla — угнано 649 экземпляров. За ней идут Toyota Land Cruiser (622 автомобиля), Renault Logan (445 машин), Toyota RAV4 (410 штук). Замыкает десятку Mazda3 — за 2016 год угнан 371 автомобиль.