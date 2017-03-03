Abarth покажет в Женеве спортивную версию FIAT 500

Под капот разработчики поместили 1,4-литровый четырехцилиндовый мотор T-Jet мощностью 158 сил и максимальным крутящим моментом в 230 Нм. Пару двигателю составит пятиступенчатая «механика», а за дополнительную плату можно будет выбрать секвентальную коробку передач с подрулевыми переключателями. Как сообщает Auto Express, новинка способна разогнаться до 100 км/ч за 7,3 секунды.

Abarth 595 Pista получил перфорированные тормозные диски, спортивную заднюю подвеску Koni, выхлопную систему с четырьмя патрубками, а также информационно-развлекательный комплекс с семидюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Что касается экстерьера хот-хетча, то дизайнеры украсили бамперы декоративными вставками, а дверные ручки отделали титаном. Тормозные суппорты и внешние зеркала заднего вида могут быть оформлены в черном, красном или желтом цвете. В качестве опций покупателю также будут предложены ксеноновые фары, люк с электроприводом, климат-контроль и тонировка задних стекол.

Дебютирует Abarth 595 Pista на автосалоне в Женеве, который пройдет с 9 по 19 марта. Прайс на новинку производителем пока не называется, однако известно, что автомобиль может появиться и в кузове кабриолет.