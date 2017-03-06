Рассекречен дизайн KIA Rio четвертого поколения

Судя по изображениям, которые были опубликованы на форуме Club-Solaris, внешний облик модели претерпел значительные изменения: новый Rio получил обновленные бампера, переднюю оптику, а также капот, иную форму окон и ручек дверей. Технические характеристики седана новой генерации по-прежнему держатся производителем в тайне, однако, по предварительный информации «Рио» будет оснащаться 100-сильным 1,4-литровым двигателем и более мощным 1,6-литровым мотором в 123 силы.

Известно, что производство модели будет налажено на предприятии компании в Санкт-Петербурге, а в продаже новинка появится ближе к осени.

Напомним, ранее компания Hyundai отчиталась о результатах февральских продаж в России. Согласно официальной информации, кроссовер Creta обогнал Solaris и вышел на первое место среди моделей бренда.