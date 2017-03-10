LADA XRAY вошла в десятку самых продаваемых машин

На сегодняшний день автомобиль предлагается российским покупателям по цене от 599 000 рублей. За эти деньги водитель получит отечественный хетчбэк, укомплектованный 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. В базовую комплектацию модели входят две подушки безопасности, функция блокировки задних дверей от открывания детьми, актиблокировочная система тормозов, система курсовой устойчивости, аудиосистема с четырьмя динамиками и другие электронные ассистенты.

Напомним, что по результатам февральских продаж АВТОВАЗ сохранил лидерство по объему реализованных в России машин, а модели Granta и Vesta вошли в ТОП-3 самых востребованных автомобилей, уступив «золото» KIA Rio.