Volkswagen представил новый Arteon и 7-местный Tiguan

В настоящее время, по словам нашего собеседника из пресс-службы Volkswagen, в компании рассматривается возможность вывода нового Arteon и семиместного Tiguan Allspace на российский рынок, однако окончательное решение еще не принято.

Что касается кроссовера Tiguan, который входит в ТОП-20 бестселлеров в России по результатам февраля, то он обзавелся новой модификацией с семью посадочными местами, которая получила название Allspace. В сравнении со стандартной версией, эта получила увеличенную на 109 мм колесную базу и удлиненный на 215 мм кузов. Моторная гамма нового Tiguan Allspace включает в себя агрегаты мощностью от 150 до 240 л.с. Как и классическая версия, кроссовер предлагается с передним и полным приводом. Стоит также отметить, что семиместный Tiguan стал первым SUV немецкого бренда, получившим управляемую жестами мультимедийную систему Discover Pro.