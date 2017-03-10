Volkswagen представил новый Arteon и 7-местный Tiguan

Фото: Volkswagen
На Женевском автосалоне Volkswagen представил новую семиместную версию Tiguan Allspace, а также яркую спортивную новинку — купеобразный седан Arteon. Впрочем, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе компании, до нашей страны автомобили могут и не доехать.
Виктория Базылева

В настоящее время, по словам нашего собеседника из пресс-службы Volkswagen, в компании рассматривается возможность вывода нового Arteon и семиместного Tiguan Allspace на российский рынок, однако окончательное решение еще не принято.

Что касается кроссовера Tiguan, который входит в ТОП-20 бестселлеров в России по результатам февраля, то он обзавелся новой модификацией с семью посадочными местами, которая получила название Allspace. В сравнении со стандартной версией, эта получила увеличенную на 109 мм колесную базу и удлиненный на 215 мм кузов. Моторная гамма нового Tiguan Allspace включает в себя агрегаты мощностью от 150 до 240 л.с. Как и классическая версия, кроссовер предлагается с передним и полным приводом. Стоит также отметить, что семиместный Tiguan стал первым SUV немецкого бренда, получившим управляемую жестами мультимедийную систему Discover Pro.

Новый купеобразный седан Arteon, также дебютировавший в Женеве, оснащен современными информационно-развлекательными системами и передовыми технологиями, в числе которых и полуавтономная система управления. Моторная линейка нового Arteon представлена тремя турбированными бензиновыми агрегатами и тремя дизельными моторами с наддувом мощностью от 150 до 280 «лошадей». Отметим, что топовая версия седана вооружена семиступенчатым «роботом» DSG и полным приводом 4 MOTION. Автомобиль будет продаваться в трех вариантах: помимо стандартного, можно будет приобрести версию R-Line или Elegance.

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10 марта 2017
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