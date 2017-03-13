Объявлена дата начала продаж кроссовера Lifan X80

Версия кроссовера X80 для Поднебесной вооружена двухлитровым турбомотором мощностью 192 л.с., а пару двигателю составят шестиступенчатая механическая коробка передач или шестидиапазонный «автомат». Стоит отметить, что новый SUV станет первым автомобилем в модельном ряду марки, который будет оснащаться системой полного привода. По предварительным данным, под капотом новинки также может поселиться и 2,4-литровый «атмосферник» мощностью 165 сил.

Напомним, в ближайшее время Lifan привезет к нам свой флагманский седан 820, а также большой семиместный кроссовер Myway. Информация о технических характеристиках российских версий этих моделей пока держится в секрете.