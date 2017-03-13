Власти обяжут установить ЭРА-ГЛОНАСС на все подержанные машины поголовно

Как ожидается, тревожные кнопки будут работать по упрощенной схеме — срабатывать автоматически они не смогут, активировать клавишу SOS в случае необходимости придется вручную.

Спрашивается, а зачем она тогда вообще нужна, если при ДТП можно обратиться за помощью в службы экстренного реагирования, набрав 112 по телефону? Ответ очевиден: установка системы в транспортное средство потребует от владельцев дополнительных расходов, то есть государство продолжит разводить автовладельцев в пользу сомнительных коммерческих структур.

Вероятно, не за горами тот день, когда власти обяжут ставить ЭРА-ГЛОНАСС на все подержанные машины поголовно. Написать соответствующую поправочку в закон, как мы знаем, большого труда не составит. Поэтому готовьтесь раскошеливаться, господа, ведь безопасность превыше всего!