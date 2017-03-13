Власти обяжут установить ЭРА-ГЛОНАСС на все подержанные машины поголовно

Правительство РФ поручило Минпромторгу разработать упрощенный алгоритм инсталляции систем экстренного реагирования в автомобили, приобретенные за рубежом. Не исключено, что вскоре власти заставят устанавливать приемники на базе ЭРА-ГЛОНАСС владельцев всех подержанных машин.
Вячеслав Василенко

В настоящий момент уже готовится документ, позволяющий регистрировать автомобили, не оснащенные пресловутыми модулями заводом-изготовителем. По информации пресс-службы Приморского края, это поможет наладить процесс оформления сотен машин, застрявших на местной таможне, а также исключит подобные сложности в будущем.

Минпромторг в содружестве с АО «ГЛОНАСС» сейчас разрабатывают устройство, которое можно будет установить в авто, обратившись в специализированный центр. Таковых, правда, во всей России можно сосчитать по пальцам — о муках и затратах, связанных с инсталляцией системы, «АвтоВзгляд» уже рассказывал.

Как ожидается, тревожные кнопки будут работать по упрощенной схеме — срабатывать автоматически они не смогут, активировать клавишу SOS в случае необходимости придется вручную.

Спрашивается, а зачем она тогда вообще нужна, если при ДТП можно обратиться за помощью в службы экстренного реагирования, набрав 112 по телефону? Ответ очевиден: установка системы в транспортное средство потребует от владельцев дополнительных расходов, то есть государство продолжит разводить автовладельцев в пользу сомнительных коммерческих структур.

Вероятно, не за горами тот день, когда власти обяжут ставить ЭРА-ГЛОНАСС на все подержанные машины поголовно. Написать соответствующую поправочку в закон, как мы знаем, большого труда не составит. Поэтому готовьтесь раскошеливаться, господа, ведь безопасность превыше всего!

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13 марта 2017
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