Власти обяжут установить ЭРА-ГЛОНАСС на все подержанные машины поголовно

В настоящий момент уже готовится документ, позволяющий регистрировать автомобили, не оснащенные пресловутыми модулями заводом-изготовителем. По информации пресс-службы Приморского края, это поможет наладить процесс оформления сотен машин, застрявших на местной таможне, а также исключит подобные сложности в будущем.
Минпромторг в содружестве с АО «ГЛОНАСС» сейчас разрабатывают устройство, которое можно будет установить в авто, обратившись в специализированный центр. Таковых, правда, во всей России можно сосчитать по пальцам — о муках и затратах, связанных с инсталляцией системы, «АвтоВзгляд» уже рассказывал.