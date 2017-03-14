General Motors лишает европейцев бюджетных моделей

Европейский модельный ряд марки Chevrolet уже сократился до двух масл-каров: одной версии Camaro и трех Corvette. В отличие от российских покупателей у европейцев нет возможности приобрести внедорожник Tahoe и, очевидно, они не увидят нового большого кроссовера Traverse, который появится в нашей стране уже в конце нынешнего года.

Как сообщает издание Automotiva News Europe, в минувшем году официальные европейские дилеры Chevrolet реализовали всего 1713 автомобилей, в то время как модели Cadillac разошлись скромным тиражом в 731 машину. Однако представитель GM пояснил, что для компании в приоритете прибыль, а не объемы продаж, и именно поэтому бренды остаются на европейском рынке.

Напомним, ранее стало известно о сделке между General Motors и французским альянсом PSA Group. Последний приобрел у американского гиганта немецкий Opel и его британское подразделение Vauxhall за 2,2 млрд евро.