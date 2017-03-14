Названа дата начала российских продаж Hyundai Sonata

В корейском Сеуле состоялась премьера посвежевшей Sonata, ориентированной на внутренний рынок. Седан получил два бензиновых турбированных двигателя объемом 1,6 и 2,0 литра, развивающих 180 и 245 л.с. соответственно, 163-сильный «атмосферник», а также 1,7-литровый дизельный мотор в 141 сил. Пару двигателю составляет роботизированная или автоматическая коробка передач. Какими силовыми агрегатами будет вооружена российская версия, пока неизвестно.

Напомним, «Соната» покинула наш рынок еще четыре года назад. В 2014-м российские покупатели ждали седьмое поколение седана, однако до нас оно так и не добралось — взамен корейцы предложили модель i40, которая не смогла завоевать любви россиян. Теперь же пережившая рестайлинг Sonata седьмого поколения возвращается, а вот i40, вероятнее всего, будет с продаж снят. Отметим также, что по предварительным данным производство «Сонаты» для России будет налажено на предприятии «Автотор» в Калининграде.