Отечественная LADA 2107 — самая популярная машина в России

Как сообщает агенство «Автостат», в России на начало 2017 года насчитывается 1,75 млн. «семерок». LADA 2106 оказалась второй с результатом в 1,67 млн. экземпляров, а внедорожник LADA 4×4 замыкает лидерскую тройку с показателем в 1,16 млн. штук.

Примечательно, что следующие четыре позиции занимают также автомобили АВТОВАЗа. Среди них оказались модели 2109, 2110, 2114 и 2105. Ford Focus — самая популярная иномарка — в общем зачете стала лишь восьмой.

Отметим также, что доля отечественной марки LADA на российском рынке составляет 33,3%, а на дорогах нашей необъятной родины можно встретить около 13,9 млн. автомобилей АВТОВАЗа.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что среди иномарок по состоянию на 1 января 2017 года самыми популярными были признаны машины японской Toyota.