Volvo рассекретила XC60 второго поколения

Разработчики вооружили кроссовер системой предотвращения выезда на встречную полосу, которая снижает риск «встретиться» с идущим навстречу автомобилем, А избежать аварии при перестроении поможет мониторинг слепых зон с функцией автоматического подруливания. В качестве опции покупателям будет предложен Pilot Assist — система полуавтономного вождения, способная в пределах полосы разгонять и останавливать машину на скоростях до 130 км/ч. От старшего брата XC90 новому кроссоверу досталась четырехзонная система контроля качества воздуха CleanZone, усовершенствованная мультимедиа Sensus с поддержкой смартфонов и ассистент коммуникации Volvo On Call.

Моторная линейка нового XC60 представлена двумя дизельными двигателями мощностью 190 и 235 л.с., а также бензиновыми Т5 и Т6, развивающими 254 и 320 сил соответственно. Стоит также отметить, что кроссовер в топовой версии получит 407-сильную гибридную установку, благодаря которой автомобиль может разогнаться до «сотни» за 5,3 секунды.

XC60 предыдущей генерации показал отличный результат — за девять лет своего присутствия на мировом рынке он разошелся тиражом в без малого миллион автомобилей, став одним из самых популярных среднеразмерных SUV в Европе. Производство нового XC60 будет налажено на заводе Торсланда в Швеции, сборка кроссовера начнется уже в апреле нынешнего года.