Названы самые безопасные автомобили

В рейтинг попали только три класса: «Большой семейный автомобиль», «Малый семейный автомобиль» и «Малый паркетник». Такой неполный охват авторынка объясняется тем, что Euro NCAP в остальных категориях не провел достаточного количества краш-тестов, чтобы делать объективные выводы.

Звание «Лучший в своем классе» присуждается на основании суммы оценок в четырех областях: защита водителя и взрослых пассажиров, безопасность детей, безопасность пешеходов и наличие вспомогательных систем обеспечения безопасности. Причем учитывается только стандартное оборудование, входящее в базовые версии моделей.

Итак, лучшим большим семейным автомобилем признана Toyota Prius. Каким бы ошеломляющим успехом она не пользовалась на Западе, в России машина продается из рук вон плохо.

В следующей категории победил Hyundai Ioniq — также гибридный автомобиль, незнакомый нашему потребителю. Выбор сразу двух «зеленых» моделей невольно навевает мысль о политическом заказе, хотя в краш-тестах оценивались по идее совсем другие характеристики. Но никто же не мешает из нескольких набравших одинаковое количество баллов машин выбрать ту, которую выбрать правильно.

В классе малых кроссоверов на первое место вышел Volkswagen Tiguan. Что ж, может быть он не такой и малый, но определенно заслуживает уважения как по оснащенности системами безопасности, так и по ездовым характеристикам.