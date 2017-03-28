PSA Peugeot-Citroёn преодолел внутренний кризис и готов к экспансии

Действительно, каких-то четыре года назад альянс находился в крайне сложном положении. Так, в 2012 году был зафиксирован чистый убыток в размере 5 млрд евро — сумма солидная по всем параметрам. Находясь под угрозой банкротства, производитель принял новую стратегию развития, названную «Back in the Race» — возвращение в гонку. В результате реализации этой программы позиции французской группы стали улучшаться год от года.

Третий год подряд PSA показывает рост по ключевым показателям: рост маржи автомобильного подразделения составил 6%, продажи выросли на 5,8% до 3,15 млн. единиц, выручка в 2016 году составила 54 млрд евро, чистая прибыль — 2,1 млрд евро.