PSA Peugeot-Citroёn преодолел внутренний кризис и готов к экспансии

Фото: pinterest.com
Еще недавно пребывавшая в депрессии французская компания буквально за пару последних лет сумела кардинально поправить свое финансовое здоровье. Больше того, она вынашивает серьезные планы по экспансии сразу на нескольких рынках.
Вадим Устинов

Действительно, каких-то четыре года назад альянс находился в крайне сложном положении. Так, в 2012 году был зафиксирован чистый убыток в размере 5 млрд евро — сумма солидная по всем параметрам. Находясь под угрозой банкротства, производитель принял новую стратегию развития, названную «Back in the Race» — возвращение в гонку. В результате реализации этой программы позиции французской группы стали улучшаться год от года.

Третий год подряд PSA показывает рост по ключевым показателям: рост маржи автомобильного подразделения составил 6%, продажи выросли на 5,8% до 3,15 млн. единиц, выручка в 2016 году составила 54 млрд евро, чистая прибыль — 2,1 млрд евро.

Фото: autobible.euro.cz

Теперь на повестке дня стоит совершенно другой стратегический план «Push to Pass» — рывок вперед. В прошлом году группа приступила к глобальному обновлению модельного ряда, которое предполагает к 2021 году запуск 121 модели автомобилей в различных регионах мира.

Правда, в России дела у французов пока не ладятся. Однако за первые два месяца текущего года Peugeot продал 553 автомобиля — на 24% больше, чем за тот же период прошлого. А Citroёn — 570, что продемонстрировало рост на 2%. И это при общем падении рынка на 4,5%. Как говорится, не было счастья, да несчастье помогло. Кризис подкосил всех, и у французского альянса появилась возможность скрыть прошлые маркетинговые просчеты, начав рост как бы с чистого листа.

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28 марта 2017
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