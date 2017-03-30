Ford отзывает в России травмоопасные пикапы Ranger

Как сообщает «Росстандарт», под сервисную кампанию подпадают 1395 автомобилей, реализованных в России с апреля 2014 по июль 2015 года. Причиной отзыва является возможная неисправность защелки складывающейся спинки передних сидений, которая легко может сломаться, из-за чего будет невозможно зафиксировать спинку в верхнем положении. А это, в свою очередь, чревато серьезными травмами пассажиров заднего ряда в случае аварии.

Специалисты официальных дилерских центров Ford при первом же заезде автомобиля на СТО бесплатно заменят узел защелки спинки заднего сиденья.