В BMW Group Россия сменилось руководство

Елене Смирновой пришлось руководить компанией в сложное время — на российском автомобильном рынке свирепствовал кризис. Тем не менее, она провела вверенный ей корабль через все штормы и рифы. Если в 2016 году продажи в целом по России упали на 11%, баварцам удалось остаться на уровне 2015-го.

Д-р Келльнер уже работал в нашей стране: с апреля 2014 года по июль 2016 года он являлся финансовым директором BMW Group Россия. Затем перешел в головной офис, где занял должность вице-президента по подержанным автомобилям. И вот теперь герр Келльнер вновь вернулся в наше отечество. Он обладает богатым опытом, глубокими знаниями об особенностях ведения автомобильного бизнеса в России, прекрасно знаком с участниками рынка и конкурентами, так что процесс адаптации займет совсем не много времени.

А потрудиться ему будет над чем: несмотря на относительно успешный прошлый год, в году нынешнем баварская компания провалилась: при падении рынка за январь-февраль на 4,5% продажи BMW рухнули на 11%.